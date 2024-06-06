Драка с пенсионерами в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Нефтекамске мужчина набросился с кулаками на пенсионеров. По информации местных Telegram-каналов, мужчина вместе со своим знакомым находились на улице якобы в нетрезвом виде, а приступ ярости случился у него из-за того, что пожилые женщины стали их обсуждать.
На двух скамейках сидели трое женщин и один мужчина, агрессор же находился чуть поодаль от них. В какой-то момент мужчина выхватил у сидевшего на скамейке дедушки трость и начал размахивать ею в воздухе, попутно оскорбляя женщин.
Пенсионерки после этого поспешили уйти. Мужчина же в это время перевел внимание на дедушку: повалил его, а после нанес несколько ударов его же тростью.