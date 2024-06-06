Нелегал настойчиво давал взятку уфимскому участковому

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Уроженец Узбекистана находился в отделе полиции, когда его посетила идея дать взятку сотруднику в обмен на привлечение его к ответственности. Мужчина предложил ему пять тысяч рублей.
Сотрудник полиции в ответ на это напомнил мужчине о том, что подобные действия противоречат закону, однако задержанный не отступал. В какой-то момент полицейский стал записывать происходящее на камеру телефона, но даже это не убавило решимости фигуранта. Он все же передал деньги. Сообщение об этом было незамедлительно передано в дежурную часть.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ. Теперь вместе с административной подозреваемый понесет и уголовную ответственность.