Нелегал настойчиво давал взятку уфимскому участковому

Сотрудник полиции в ответ на это напомнил мужчине о том, что подобные действия противоречат закону, однако задержанный не отступал. В какой-то момент полицейский стал записывать происходящее на камеру телефона, но даже это не убавило решимости фигуранта. Он все же передал деньги. Сообщение об этом было незамедлительно передано в дежурную часть.