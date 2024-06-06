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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Кто ответит за смертельный трос под Уфой

Кто ответит за смертельный трос под Уфой

6 июня 2024, 13:46
Фото: ГК РБ по Чс
Следственная проверка начата после ужасающей гибели мужчины на гидроцикле под Уфой. Редакция Mkset выяснила подробности дела и то, кто может в итоге ответить за смерть уфимца.

Напомним, трагедия случилась 28 мая 2024 года. Мужчина вместе с компанией катался на скоростном водном транспорте, в какой-то момент пострадавший зацепился за протянутый над рекой металлический трос и упал в воду.

От сильного удара мужчина погиб на месте, в первые сутки по местным Telegram-каналам «гуляла» версия о том, будто уфимцу даже «оторвало голову», однако, позже эту информацию опровергли.

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Откуда взялось смертельное препятствие

Трос над рекой Дёмой в этом участке, как рассказали Mkset местные жители, протянули еще в незапамятные советские времена — почти сорок лет назад. Он служит для понтонного плота, который нужно при переправе через водоём тянуть руками. Садоводы используют его, чтобы добраться до своих участков на другом берегу — прежде всего, в СТ «Дубок». Этот способ передвижения много лет очень облегчает путь сотням человек

— Мы обычно с электрички высаживаемся, проходим минут пятнадцать до этой переправы и попадаем спокойно в наши сады. Без неё, конечно, тяжелее гораздо будет. А обойти реку эту пешком вообще нельзя, у нас даже на машинах особо никто не ездит туда, неудобно. Уже за столько лет привыкли только так добираться, лишь бы не убрали теперь конечно… — рассказал нам местный житель.

Ни один из опрошенных нами садоводов смертельных происшествий, связанных с моторными плавсредствами, за все время не помнит — на момент установки переправы таких лодок попросту ещё не было. Зато теперь люди беспокоятся, что из-за инцидента их могут лишить переправы. Судьбу её, скорее всего, решат после завершения проверки правоохранительных органов.

Фото: Путь от станции до СТ «Дубок». Красным обведён район переправы. / скриншот Яндекс Карты.

Законность переправы

В СМИ ранее появлялась информация о незаконности установки переправы. К таким выводам могли прийти исходя из того, что поставили её энтузиасты, возможно, без согласования с властями. Судя по всему, всё это время переправа существовала с молчаливого согласия местных чиновников. Между тем в Управлении Следственного комитета по Башкирии нам пояснили, что законность её установки пока только выясняется.

— В настоящее время идет анализ ситуации и сбор сведений в рамках проводимой проверки, по результатам будет сделан вывод, — ответили Mkset в ведомстве.
Фото: Следком

«Сам виноват»

Местные жители уверяют: о переправе знают все садоводы и сельчане, а на гидроциклах там не катаются. Мужчина местность явно не знал. При этом стоит заметить, что летом на реке всё же можно увидеть моторные лодки, хоть и не развивающие такую скорость.

Тем не менее, учитывая, что оттенок металлического троса и воды — практически один и тот же, заметить его при таком быстром движении действительно сложно. Кроме того, никаких предупреждающих знаков в округе нет, а в МЧС Mkset сообщили об отсутствии запретов на использование гидроциклов в этой местности.

Кто понесет ответственность

В Юматовском сельсовете получить какие-либо комментарии у нас не вышло — главы поселения на рабочем месте не оказалось, звонки остались без ответа, а заместитель «нужной информацией не располагает».

Как считает юрист Максим Меньшиков, если следователи всё-таки признают переправу незаконной, отвечать должен установивший её — однако шансы на такой исход достаточно малы. Более реальным выглядит сценарий, в котором «спрашивать» будут в итоге с местных властей.

«Вероятнее всего, до уголовного дела не дойдёт. Однако дисциплинарную отвественность наверняка кто-то понесёт, кроме того, могут взыскать компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего», — поделился мнением правозащитник в беседе с Mkset.
Фото: maratKa30/pikabu.org

В Сети мы нашли любопытный отзыв о другом переходе через реку Дёму вблизи того же Юматово. Речь идет о деревянном мосту, судя по всему, также когда-то давно установленном местными жителями.

— Подвесной мост сделан из доски «тридцатки», весь шатается, переход доставляет кучу адреналина, — гласит сообщение на портале «Пикабу» от мая 2016 года.
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