Кто ответит за смертельный трос под Уфой

Трос над рекой Дёмой в этом участке, как рассказали Mkset местные жители, протянули еще в незапамятные советские времена — почти сорок лет назад. Он служит для понтонного плота, который нужно при переправе через водоём тянуть руками. Садоводы используют его, чтобы добраться до своих участков на другом берегу — прежде всего, в СТ «Дубок». Этот способ передвижения много лет очень облегчает путь сотням человек