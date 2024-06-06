Как выбрать кондиционер для дома в 2024 году?

Комнатный блок сплит-системы устанавливается прямо в помещении, которое нуждается в охлаждении или обогреве. Его можно закрепить на стене или потолке, а уличный блок разместить на внешней стороне здания или на балконе. Сплит-системы превосходят мобильные кондиционеры по мощности и эффективности, а также отличаются меньшим уровнем шума. Тем не менее, их установка требует привлечения квалифицированных специалистов.