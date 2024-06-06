Из пожара в ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1 500 человек

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Причиной пожара в уфимском ТРЦ «Мега» стало короткое замыкание, из-за которого позднее оплавилась пластиковая вывеска. Возгорание произошло на первом уровне ТРЦ в одном из магазинов. Площадь возгорания составила порядка 3 кв. м.
В связи с пожаром в торговом центре была объявлена эвакуация: здание покинули 1 500 человек. К счастью, из посетителей либо сотрудников никто не пострадал.
Горение удалось ликвидировать, сообщили в МЧС Башкирии.