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Из пожара в ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1 500 человек

Из пожара в ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1 500 человек

6 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI
Пожар, возникший в одном из магазинов торгово-развлекательного центра, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Причиной пожара в уфимском ТРЦ «Мега» стало короткое замыкание, из-за которого позднее оплавилась пластиковая вывеска. Возгорание произошло на первом уровне ТРЦ в одном из магазинов. Площадь возгорания составила порядка 3 кв. м.

Видео: Mash Batash/ Telegram

В связи с пожаром в торговом центре была объявлена эвакуация: здание покинули 1 500 человек. К счастью, из посетителей либо сотрудников никто не пострадал.

Горение удалось ликвидировать, сообщили в МЧС Башкирии.

В Уфе эвакуируют ТРЦ «Мега»
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