Иномарка опрокинула фуру в кювет на трассе в Башкирии

На фото, опубликованным ведомством, видно, как в овраге, перевернувшись на бок, лежит грузовое авто. Состояние легкового авто еще более плачевно. От удара серьезно пострадал капот и передняя часть автомобиля: лобовое стекло, покрытое паутинками, повисло в раме, крыша согнулась.