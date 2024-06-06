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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Иномарка опрокинула фуру в кювет на трассе в Башкирии

Иномарка опрокинула фуру в кювет на трассе в Башкирии

6 июня 2024, 12:14
Фото: Госавтоинспекция Башкирии.
Автоавария произошла в четверг, 6 мая, на участке автодороги М-5 «Урал», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкновение произошло между легковой иномаркой Kia и грузовиком FAW. В результате ДТП 38-летний мужчина, управлявший легковушкой, скончался до приезда медиков.

На фото, опубликованным ведомством, видно, как в овраге, перевернувшись на бок, лежит грузовое авто. Состояние легкового авто еще более плачевно. От удара серьезно пострадал капот и передняя часть автомобиля: лобовое стекло, покрытое паутинками, повисло в раме, крыша согнулась.

Фото: Госавтоинспекция Башкирии.

В ситуации разбираются прибывшие на место сотрудники ГАИ и МЧС. Отмечается, что в связи инцидентом на участке введено реверсивное движение.

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