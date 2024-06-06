Иномарка опрокинула фуру в кювет на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По предварительным данным, столкновение произошло между легковой иномаркой Kia и грузовиком FAW. В результате ДТП 38-летний мужчина, управлявший легковушкой, скончался до приезда медиков.
На фото, опубликованным ведомством, видно, как в овраге, перевернувшись на бок, лежит грузовое авто. Состояние легкового авто еще более плачевно. От удара серьезно пострадал капот и передняя часть автомобиля: лобовое стекло, покрытое паутинками, повисло в раме, крыша согнулась.
В ситуации разбираются прибывшие на место сотрудники ГАИ и МЧС. Отмечается, что в связи инцидентом на участке введено реверсивное движение.