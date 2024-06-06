Илон Маск запустил спутники в небе над Башкирией

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Пользователи сети из Башкортостана сразу с нескольких районов выкладывают в интернет снимки ночного неба, на которых видно, как среди звезд двигается цепочка светящихся объектов. По предварительной информации, «космический поезд» оказался спутниковой системой Starlink, принадлежащей Илону Маску. Эта система предназначена для обеспечения высокоскоростного интернета в труднодоступных регионах.
— Это конечно смотрится фантастически. Словно где-то там наступило будущее с роботами и спутниками, а мы тут сидим и наблюдаем за этим круча коровам хвосты на местной ферме. Спасибо Илон за возможность увидеть фантастику не в кино, — написал в комментариях Ильдар Валиахметов в соцсетях.
— У меня бабушка их первыми увидела, спросила у меня, что это может быть, я предположил, что спутники Маска. Потом пришлось еще полчаса объяснять, что такое спутник и как он работает. Но смотрится красиво в ночном небе, — прокомментировал пользователь Магнат.