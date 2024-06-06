Илон Маск запустил спутники в небе над Башкирией

— У меня бабушка их первыми увидела, спросила у меня, что это может быть, я предположил, что спутники Маска. Потом пришлось еще полчаса объяснять, что такое спутник и как он работает. Но смотрится красиво в ночном небе, — прокомментировал пользователь Магнат.