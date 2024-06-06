mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Глава РЭО и зампред Правительства России посетили объект ТКО «Кингисепп» в Ленобласти

Глава РЭО и зампред Правительства России посетили объект ТКО «Кингисепп» в Ленобласти

6 июня 2024, 19:05
Фото: reo.ru
6 июня заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, а также член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов посетили комплекс по переработке ТКО «Кингисепп».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, этот высокотехнологичный объект станет флагманом для Ленинградской области и первым таким комплексом на территории региона. Предприятие будет оснащено современным оборудованием отечественного производства. Мощность обработки отходов составит 300 000 тонн ТКО в год. Планируется, что из этого объема ежегодно будет отбираться 48 000 тонн вторичного сырья, а 96 000 тонн пищевых отходов — направляться на переработку в компост. Реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса в Ленобласти оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых три миллиарда предоставлены РЭО в рамках федеральной меры поддержки. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Уточним, что речь идет о такой мере поддержки, как финансирование за счет полученных от Россельхозбанка средств в результате выкупа облигаций компании в 2023 году с субсидированием купонного дохода в размере 90 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Льготная ставка по финансированию инвестпроекта — около 6 процентов годовых.

По плану, в новый комплекс будут поступать для обработки отходы из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского районов региона, а также из Соснового Бора.

Объект находится на территории промышленной зоны «Фосфорит» (Кингисеппский район). Реализацией проекта занимается регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Отметим, что объекты такого рода являются частью комплексной системы обращения с ТКО, формирование которой является обязательным шагом на пути к построению экономики замкнутого цикла в стране.

#Общество
Подпишитесь
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
Сегодня, 13:46
Отключение света в Уфе превратилось в уголовку
Сегодня, 10:15
Погода в Уфе готовит сюрпризы
Сегодня, 09:52
Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять
Сегодня, 09:17
Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе
Сегодня, 09:03
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
Сегодня, 12:42
"