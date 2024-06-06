Глава РЭО и зампред Правительства России посетили объект ТКО «Кингисепп» в Ленобласти

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, этот высокотехнологичный объект станет флагманом для Ленинградской области и первым таким комплексом на территории региона. Предприятие будет оснащено современным оборудованием отечественного производства. Мощность обработки отходов составит 300 000 тонн ТКО в год. Планируется, что из этого объема ежегодно будет отбираться 48 000 тонн вторичного сырья, а 96 000 тонн пищевых отходов — направляться на переработку в компост. Реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса в Ленобласти оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых три миллиарда предоставлены РЭО в рамках федеральной меры поддержки. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.