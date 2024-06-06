Глава РЭО и зампред Правительства России посетили объект ТКО «Кингисепп» в Ленобласти

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, этот высокотехнологичный объект станет флагманом для Ленинградской области и первым таким комплексом на территории региона. Предприятие будет оснащено современным оборудованием отечественного производства. Мощность обработки отходов составит 300 000 тонн ТКО в год. Планируется, что из этого объема ежегодно будет отбираться 48 000 тонн вторичного сырья, а 96 000 тонн пищевых отходов — направляться на переработку в компост. Реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса в Ленобласти оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых три миллиарда предоставлены РЭО в рамках федеральной меры поддержки. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Уточним, что речь идет о такой мере поддержки, как финансирование за счет полученных от Россельхозбанка средств в результате выкупа облигаций компании в 2023 году с субсидированием купонного дохода в размере 90 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Льготная ставка по финансированию инвестпроекта — около 6 процентов годовых.
По плану, в новый комплекс будут поступать для обработки отходы из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского районов региона, а также из Соснового Бора.
Объект находится на территории промышленной зоны «Фосфорит» (Кингисеппский район). Реализацией проекта занимается регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
Отметим, что объекты такого рода являются частью комплексной системы обращения с ТКО, формирование которой является обязательным шагом на пути к построению экономики замкнутого цикла в стране.