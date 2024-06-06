Бастрыкина заинтересовала поножовщина в Уфе

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
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Updated Сегодня, 19:23
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование резонансного уголовного дела о ножевом ранении в автобусе в Уфе, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Александр Бастрыкин поручил своим коллегам из Башкирии представить доклад по поводу конфликта в общественном транспорте. Первоначально расследованием поножовщины занималась полиция, но позже дело о ударе ножом в ногу из-за шумихи забрал СК Республики Башкортостан.
Напомним, конфликт произошел в среду, 5 июня, в городском транспорте в Уфе. 47-летний мужчина сделал замечание 20-летнему пассажиру из-за того, что последний громко и матом общался по телефону. Просьба говорить тише и приличнее взбесила молодого человека. Он выхватил имеющийся при себе нож и ударил оппонента в ногу. По данным Mkset, личность нападавшего установлена, но он пока не задержан. Потерпевший был госпитализирован. Его жизнь вне угрозы.