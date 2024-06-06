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Published Сегодня, 07:55

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Башкортостан будет развивать сотрудничество с Кыргызстаном

Башкортостан будет развивать сотрудничество с Кыргызстаном

6 июня 2024, 07:55
Фото: Олег Яровиков / ИА «Башинформ»
Делегация Башкортостана заключила соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, которое открывает новый этам взаимоотношений в рамках мероприятия между двумя республиками.
Сюжет
ПЭМФ-2024

Документ откроет новый этап взаимоотношений для двух республик. Договор между представителями торгово-промышленной палаты нашего региона и союза промышленников и предпринимателей Кыргызстана предусматривает дальнейшую совместную работу в сферах туризма, разработке горнорудных месторождений, а также решении транспортного вопроса. Планируется строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, аэропортов, логистических центров.

Добавим, Кыргызстан был и остается одним из ключевых партнеров региона. В прошлом году республика вошла в десятку стран-контрагентов Башкортостана. РБ занималась поставками химической промышленности, а также древесины и металла. Кроме того, продолжается поиск и наращивание количества направлений для дальнейшей совместной работы.

Напомним, сегодня Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. Делегация нашего региона вновь представила свой стенд на площадке конгрессно-выставочного центра. В программе встречи представителей Башкортостана с руководителями федеральных министерств и ведомств, а также госкорпорациями.

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#Общество#ПЭМФ-2024
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