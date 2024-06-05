Жители новостроек в Башкирии задыхаются в нечистотах

Жители нескольких домов в селе Новая Отрадовка неподалеку от Стерлитамака делят одну выгребную яму. Ею пользуются жители 84 квартир. При этом шамбо постоянно переполняется, и запах канализации ароматизирует округу. Если своевременно не проводить откачку отходов, то ими может затопить подвальные помещения, более того, они переливаются через унитазы. Так, один их жильцов получил травму спины после того, как неосторожно наступил на затопленный пол.