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Жители новостроек в Башкирии задыхаются в нечистотах

Жители новостроек в Башкирии задыхаются в нечистотах

5 июня 2024, 08:14
Фото: 1MI
Застройщик участка под Стерлитамаком ввел в заблуждение покупателей. Дома должны были подключить к системе канализации, но вместо этого жильцы сразу нескольких МКД вынуждены пользоваться одним шамбо, сообщили Mkset в Народном фронте РБ.

Жители нескольких домов в селе Новая Отрадовка неподалеку от Стерлитамака делят одну выгребную яму. Ею пользуются жители 84 квартир. При этом шамбо постоянно переполняется, и запах канализации ароматизирует округу. Если своевременно не проводить откачку отходов, то ими может затопить подвальные помещения, более того, они переливаются через унитазы. Так, один их жильцов получил травму спины после того, как неосторожно наступил на затопленный пол.

— В марте-месяце это шамбо три субботы подряд забивалось и не откачивалось в субботу, опять первые этажи заливало — говорит местный житель Асхат Г.

Как сообщает ОНФ Башкирии, дома ввели в эксплуатацию в 2021 году. Среди прочего, в планах было подключить их к центральной канализации, о чем было указано в техпаспортах. Но есть одна интересная деталь. В селе система водоотведения в принципе отсутствует.

— По словам местных жителей, эти дома должны были подсоединить к центральной водоотводной системе, однако, этого нет. Есть шамбо, которое приходится постоянно откачивать, — рассказывает руководитель регионального подразделения ОНФ Виталий Брыкин.

Жильцы задаются вопросом: «Неужели застройщик ввел всех в заблуждение ещё на этапе проекта?». С этой проблемой они обратились на «Прямую линию» с Президентом. Народный фронт также направил в администрацию Стерлитамакского района и ГЖИ.

По мнению владельцев квартир, центральной канализации в ближайшее время в селе не появится, однако, ситуацию все же можно улучшить. В частности, поможет установка еще одного шамбо. Кроме того, жильцы считают «заоблачными» цены за откачивание отходов. По их словам, в месяц цена может составить до ₽2 000 на человека.

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