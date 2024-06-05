Водитель иномарки задавил лежащего мужчину в Башкирии

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 05:41
Ночью в среду, 5 июня, в деревне Янзигитово водитель автомобиля Audi Q3 совершил наезд на пешехода. Тот, со слов водителя, лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина в возрасте 54 лет скончался на месте.
По предварительным данным, водитель не заметил лежащего на дороге пешехода в темное время суток. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция отмечает, что трагедии на дороге можно было избежать, если бы другой случайный водитель своевременно сообщил о лежащем на проезжей части мужчине.
— Граждане должны быть бдительны и немедленно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях, связанных с пешеходами, находящимися в опасности. Помните, что ваша бдительность и своевременные действия могут спасти жизни. Не будьте равнодушными — сообщите в Госавтоинспекцию о любом подозрительном поведении пешеходов на дороге — напоминают в Госавтоинспекции.
Напомним, что недавно на трассе под Уфой произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 27-летний мужчина, который находился на капоте автомобиля во время движения, от удара он упал на проезжую часть.