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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:23

Резню в автобусе в Уфе устроили из-за телефона

Резню в автобусе в Уфе устроили из-за телефона

5 июня 2024, 06:04
Фото: 1MI
В Уфе разыскивают мужчину, устроившего поножовщину в автобусе. По предварительным данным, мужчина взялся за оружие после того, как получил замечание от одного из пассажиров, сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

Правоохранителям поступило обращение о том, что между двумя мужчинами-пассажирами автобуса произошел конфликт. Предварительно, нападавший до этого громко разговаривал по телефону и нецензурно выражался, на что получил замечание от одного из пассажиров.

Поножовщина произошла в автобусе в Уфе
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В ходе конфликта мужчина достал предмет, визуально напоминающий нож, и нанес им удар пассажиру. Раненного мужчину доставили в медучреждение. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мужчина с раной на ноге идет в сторону остановки. Другие пассажиры, спешно покинувшие салон автобуса вслед за ним, вызывают скорую помощь.

Отмечается, что личность нападавшего была установлена.

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