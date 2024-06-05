Резню в автобусе в Уфе устроили из-за телефона

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Правоохранителям поступило обращение о том, что между двумя мужчинами-пассажирами автобуса произошел конфликт. Предварительно, нападавший до этого громко разговаривал по телефону и нецензурно выражался, на что получил замечание от одного из пассажиров.
В ходе конфликта мужчина достал предмет, визуально напоминающий нож, и нанес им удар пассажиру. Раненного мужчину доставили в медучреждение. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мужчина с раной на ноге идет в сторону остановки. Другие пассажиры, спешно покинувшие салон автобуса вслед за ним, вызывают скорую помощь.
Отмечается, что личность нападавшего была установлена.