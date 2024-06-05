Гроза и ветер будут бушевать в Башкирии

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Уфе в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Также днем на территории республики пройдут грозы.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», уже сейчас дождь идет в нескольких районах Уфы: Орджоникидзевском, Октябрьском, Калининском и Ленинском. Предположительно, он прекратится в течение часа-полутора.
Ветер юго-западный, западный с порывами пять-десять метров в секунду. Однако при грозе возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15, +17°, днем воздух прогреется до +25, +27°.
Отметим, что в Башкирии нередки случаи, когда от сильных порывов ветра страдали жители многоквартирных домов и автомобилисты. Порывы ветра неоднократно срывали элементы фасада и кровлю, а ветки деревьев, истерзанные стихией, падали на капоты авто.