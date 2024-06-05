Гроза и ветер будут бушевать в Башкирии

Отметим, что в Башкирии нередки случаи, когда от сильных порывов ветра страдали жители многоквартирных домов и автомобилисты. Порывы ветра неоднократно срывали элементы фасада и кровлю, а ветки деревьев, истерзанные стихией, падали на капоты авто.



