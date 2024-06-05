В Башкирии мужчина зарезал пятничного собутыльника

События развернулись в Салавате 30 мая 2024 года, когда два знакомых — подозреваемый и погибший — оказались в состоянии алкогольного опьянения. Вспыхнувшая ссора быстро переросла в драку, именно в этот момент подозреваемый нанес решающий удар ножом по животу своему противнику.