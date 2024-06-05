mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Башкирии мужчина зарезал пятничного собутыльника

В Башкирии мужчина зарезал пятничного собутыльника

5 июня 2024, 12:58
Фото: Следственный комитет
По версии следствия, трагедия произошла 30 мая. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый поссорился со своим знакомым, в ходе словесной перепалки ссора переросла в драку.

События развернулись в Салавате 30 мая 2024 года, когда два знакомых — подозреваемый и погибший — оказались в состоянии алкогольного опьянения. Вспыхнувшая ссора быстро переросла в драку, именно в этот момент подозреваемый нанес решающий удар ножом по животу своему противнику.

Пострадавший был доставлен в больницу на автомобиле родственника, однако, позже он скончался.

После задержания следователями подозреваемый признал свою причастность к преступлению. Его признательные показания послужили основой для проведения первоначальных следственных действий.

В результате судебного заседания ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу на время расследования.

Читайте также:
Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенцаПьяного дебошира связали на борту самолета в УфуВ Башкирии пенсионерка обогрела зэка вещами мужа
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
Подпишитесь
Самолет из Уфы едва не разбился в Москве
Сегодня, 09:32
Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы
Сегодня, 06:22
Инновации и перспективы развития Башкортостана на Петербургском экономическом форуме
Сегодня, 08:34
18+. Молния убила коров в Башкирии
Сегодня, 08:36
Город в Башкирии превратился в Венецию
Сегодня, 09:00
Жители новостроек в Башкирии задыхаются в нечистотах
Сегодня, 08:14
"