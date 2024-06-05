В Башкирии мужчина зарезал пятничного собутыльника

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
События развернулись в Салавате 30 мая 2024 года, когда два знакомых — подозреваемый и погибший — оказались в состоянии алкогольного опьянения. Вспыхнувшая ссора быстро переросла в драку, именно в этот момент подозреваемый нанес решающий удар ножом по животу своему противнику.
Пострадавший был доставлен в больницу на автомобиле родственника, однако, позже он скончался.
После задержания следователями подозреваемый признал свою причастность к преступлению. Его признательные показания послужили основой для проведения первоначальных следственных действий.
В результате судебного заседания ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу на время расследования.