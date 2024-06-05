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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами

В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами

5 июня 2024, 14:58
Фото: 1MI
Несколько автомобилей пострадали от удара.

Бетонные плиты обрушились на оставленные близ них автомобили. В результате падения конструкции, судя по видео с камер наружного наблюдения, пострадали три машины — с интервалом в несколько секунд обрушились два участка конструкции. Инцидент произошел во время грозы в селе Михайловка, сообщает тг-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Видео: «Новости. Уфа Башкортостан»/ Telegram

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники региональной Госатоинспекции.

Напомним, ранее сегодня по Башкирии прошли сильные дожди и грозы, в отдельных муниципалитетах выпал град, а многие пешие тропы и автодороги оказались затоплены дождевой водой.

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