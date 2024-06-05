В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Бетонные плиты обрушились на оставленные близ них автомобили. В результате падения конструкции, судя по видео с камер наружного наблюдения, пострадали три машины — с интервалом в несколько секунд обрушились два участка конструкции. Инцидент произошел во время грозы в селе Михайловка, сообщает тг-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники региональной Госатоинспекции.
Напомним, ранее сегодня по Башкирии прошли сильные дожди и грозы, в отдельных муниципалитетах выпал град, а многие пешие тропы и автодороги оказались затоплены дождевой водой.