ТПП РБ и Кыргызский СПП подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Документ предусматривает укрепление партнерства с целью интеграции в инвестиционно-финансовой, экспортно-импортной и туристической сферах деятельности.
— В числе основных пунктов документа — взаимная экспертная поддержка по актуальным вопросам экономической и социальной повестки, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Основная цель — стыковка бизнеса наших регионов и эффективная коммуникация между деловыми кругами и властью, что является драйвером развития торгово-промышленного сектора.
Также Тимур Хакимов и министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева обсудили с президентом КСПП Данилом Ибраевым совместные планы на дальнейшую перспективу. Учитывая промышленный потенциал, логистическое преимущество региона и развитую инфраструктуру палаты, обе стороны являются выгодными партнерами.
Отметим, что Кыргызский союз промышленников и предпринимателей объединяет более 20 ассоциаций и общественных объединений в различных отраслях экономики Кыргызстана. Его деятельность нацелена на развитие промышленного сектора, привлечение инвестиций, организацию на территории Кыргызстана совместных производства также на развитие туризма, разработку горнорудных месторождений, строительство автодорог, ж/д путей, аэропортов, логистических центров и др.