ТПП РБ и Кыргызский СПП подписали соглашение о сотрудничестве

Отметим, что Кыргызский союз промышленников и предпринимателей объединяет более 20 ассоциаций и общественных объединений в различных отраслях экономики Кыргызстана. Его деятельность нацелена на развитие промышленного сектора, привлечение инвестиций, организацию на территории Кыргызстана совместных производства также на развитие туризма, разработку горнорудных месторождений, строительство автодорог, ж/д путей, аэропортов, логистических центров и др.