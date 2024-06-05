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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

ТПП РБ и Кыргызский СПП подписали соглашение о сотрудничестве

ТПП РБ и Кыргызский СПП подписали соглашение о сотрудничестве

5 июня 2024, 13:29
Фото: ТПП РБ

ТПП РБ и Кыргызский СПП подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РБ и Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей.

Документ предусматривает укрепление партнерства с целью интеграции в инвестиционно-финансовой, экспортно-импортной и туристической сферах деятельности.

— В числе основных пунктов документа — взаимная экспертная поддержка по актуальным вопросам экономической и социальной повестки, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Основная цель — стыковка бизнеса наших регионов и эффективная коммуникация между деловыми кругами и властью, что является драйвером развития торгово-промышленного сектора.

Фото: ТПП РБ

Также Тимур Хакимов и министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева обсудили с президентом КСПП Данилом Ибраевым совместные планы на дальнейшую перспективу. Учитывая промышленный потенциал, логистическое преимущество региона и развитую инфраструктуру палаты, обе стороны являются выгодными партнерами.

Отметим, что Кыргызский союз промышленников и предпринимателей объединяет более 20 ассоциаций и общественных объединений в различных отраслях экономики Кыргызстана. Его деятельность нацелена на развитие промышленного сектора, привлечение инвестиций, организацию на территории Кыргызстана совместных производства также на развитие туризма, разработку горнорудных месторождений, строительство автодорог, ж/д путей, аэропортов, логистических центров и др.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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