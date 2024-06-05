mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Стреляющий свадебный кортеж в Башкирии лишили оружия

Стреляющий свадебный кортеж в Башкирии лишили оружия

5 июня 2024, 05:43
Фото: 1MI
Громкий праздник в Янауле рискует закончиться не менее громким уголовным делом.

Сотрудники полиции установили всех участников громкого свадебного гуляния в Янауле. Ранее в этом городе в Башкортостане разъезжал кортеж. Его участники вылезали из окон и люков автомобилей и палили из оружия вверх, выезжали на полосу встречного движения.

«Это Башкирия, детка!»
Узнать подробнее

Шумная свадебная прогулка попала на видеозапись, а потом — и в соцсети. Оперативники выяснили, кто так шумно гулял свадьбу, а сейчас выясняют, кто именно и них фигурирует на видео.

Кроме того, у участников свадебного гулянья уже изъяли оружие, из которого шла пальба. Его отправят на экспертизу. Она установит, боевое это оружие или пневматическое.

Читайте также:
Стрелком из Стерлитамака оказался юный актерПара из Башкирии попала в скандальное телешоуВ Уфе заметили вооруженных мужчин в масках
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкортостан#Полиция#Оружие#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видеозапись#Свадьба#Янаул#Инциденты
Подпишитесь
Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы
Сегодня, 06:22
Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?
Вчера, 19:04
ВУЗы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне
Вчера, 18:56
Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе
Вчера, 14:02
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Вчера, 05:01
Тарифы ЖКХ в Башкирии пересмотрели
Вчера, 14:21
"