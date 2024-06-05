Стреляющий свадебный кортеж в Башкирии лишили оружия

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Сотрудники полиции установили всех участников громкого свадебного гуляния в Янауле. Ранее в этом городе в Башкортостане разъезжал кортеж. Его участники вылезали из окон и люков автомобилей и палили из оружия вверх, выезжали на полосу встречного движения.
Шумная свадебная прогулка попала на видеозапись, а потом — и в соцсети. Оперативники выяснили, кто так шумно гулял свадьбу, а сейчас выясняют, кто именно и них фигурирует на видео.
Кроме того, у участников свадебного гулянья уже изъяли оружие, из которого шла пальба. Его отправят на экспертизу. Она установит, боевое это оружие или пневматическое.