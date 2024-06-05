Сад Памяти стал жертвой ДТП в Башкирии

Полиция быстро вычислила владельца легковушки. Им оказался 34-летний местный житель. Но он сообщил, что ночью за рулём его «Приоры» был 29-летний приятель, взявший автомобиль покататься. Полиция опросила и его. Парень не стал отпираться и сказал, что умчался с места аварии от испуга. Он пообещал восстановить все повреждения в Саду Памяти.