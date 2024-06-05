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Сад Памяти стал жертвой ДТП в Башкирии

Сад Памяти стал жертвой ДТП в Башкирии

5 июня 2024, 07:50
Фото: МВД РБ
Мужчина взял покататься автомобиль у приятеля, не справился с управлением и угодил в полицейские сводки, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

В отдел полиции в Белорецком районе утром в среду, 5 июня, обратился обеспокоенный гражданин. Мужчина сообщил, что вандалы ночью разгромили Сад Памяти в сквере имени Ленина. Там пострадали кусты, ель и памятные таблички.

Оперативники по записям с городских камер наблюдения восстановили хронологию событий. Вандалом оказался водитель темной «Лады Приоры» с игрушечным котом на лобовом стекле. Автомобилист примчался в Сад Памяти с нечетной стороны улицы Ленина. Там «Приору» занесло в сквер. Хоть водитель и совершил ДТП, на месте аварии он не остался и скрылся.

Полиция быстро вычислила владельца легковушки. Им оказался 34-летний местный житель. Но он сообщил, что ночью за рулём его «Приоры» был 29-летний приятель, взявший автомобиль покататься. Полиция опросила и его. Парень не стал отпираться и сказал, что умчался с места аварии от испуга. Он пообещал восстановить все повреждения в Саду Памяти.

Кроме того, автомобилисту грозит наказание за оставление места ДТП — лишение прав на срок до 1,5 лет или арест длительностью до 15 суток.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сад Памяти
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