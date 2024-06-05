Сад Памяти стал жертвой ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
В отдел полиции в Белорецком районе утром в среду, 5 июня, обратился обеспокоенный гражданин. Мужчина сообщил, что вандалы ночью разгромили Сад Памяти в сквере имени Ленина. Там пострадали кусты, ель и памятные таблички.
Оперативники по записям с городских камер наблюдения восстановили хронологию событий. Вандалом оказался водитель темной «Лады Приоры» с игрушечным котом на лобовом стекле. Автомобилист примчался в Сад Памяти с нечетной стороны улицы Ленина. Там «Приору» занесло в сквер. Хоть водитель и совершил ДТП, на месте аварии он не остался и скрылся.
Полиция быстро вычислила владельца легковушки. Им оказался 34-летний местный житель. Но он сообщил, что ночью за рулём его «Приоры» был 29-летний приятель, взявший автомобиль покататься. Полиция опросила и его. Парень не стал отпираться и сказал, что умчался с места аварии от испуга. Он пообещал восстановить все повреждения в Саду Памяти.
Кроме того, автомобилисту грозит наказание за оставление места ДТП — лишение прав на срок до 1,5 лет или арест длительностью до 15 суток.