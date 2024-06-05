РФ, Беларусь и Узбекистан договорились о создании единого окна помощи МСП

По словам Александра Исаевича, представители малого и среднего бизнеса каждой из стран, подписавших соглашение, смогут получать поддержку как от национальных институтов развития малого и среднего предпринимательства, так и от уполномоченных организаций государства-партнера. На данный момент участниками соглашения являются Россия, Узбекистан и Беларусь, в перспективе к нему планируют присоединиться Киргизия и Казахстан. Для ускорения процесса в рамках подписанного документа будут использоваться онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.