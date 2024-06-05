РФ, Беларусь и Узбекистан договорились о создании единого окна помощи МСП

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Соответствующий документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума 2024 года генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, главой Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петром Арушаньянцем, исполнительным директором Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антоном Куприновым и главой Компании по развитию предпринимательства Узбекистана Аббосхоном Махаматовым, пишут РИА Новости.
По словам Александра Исаевича, представители малого и среднего бизнеса каждой из стран, подписавших соглашение, смогут получать поддержку как от национальных институтов развития малого и среднего предпринимательства, так и от уполномоченных организаций государства-партнера. На данный момент участниками соглашения являются Россия, Узбекистан и Беларусь, в перспективе к нему планируют присоединиться Киргизия и Казахстан. Для ускорения процесса в рамках подписанного документа будут использоваться онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.
В рамках соглашения также предусмотрены обмен опытом и самыми эффективными практиками в развитии предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних компаний, помощь с интеграцией их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки представителей малого и среднего предпринимательства, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие мероприятия.
Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Он был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.