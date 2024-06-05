РЭО представил результаты работы в рамках реформы отрасли ТКО на форуме «Экология»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо учитывать все аспекты: от цифровых технологий и инфраструктуры до подготовки кадров и работы в смежных областях. На форуме были представлены проекты, касающиеся методологий по декарбонизации полигонов, зеленых инвестиций, взаимодействия с вузами и цифровизации отрасли, пишет gorod55.ru.