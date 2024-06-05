РЭО представил результаты работы в рамках реформы отрасли ТКО на форуме «Экология»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо учитывать все аспекты: от цифровых технологий и инфраструктуры до подготовки кадров и работы в смежных областях. На форуме были представлены проекты, касающиеся методологий по декарбонизации полигонов, зеленых инвестиций, взаимодействия с вузами и цифровизации отрасли, пишет gorod55.ru.
Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев рассказал о новых методологиях реализации климатических проектов для сферы обращения с ТКО. Эти методологии позволят владельцам полигонов оформлять климатические проекты по установленным правилам, рассчитывать сокращение выбросов парниковых газов и получать углеродные единицы.
Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом РЭО в подготовке кадров. В 2021 году был создан консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в который вошли 23 вуза, 15 предприятий, 4 научные организации и 2 банка.
Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков представил цифровую экосистему экологической отрасли, включающую систему мониторинга с беспилотников, портал «Цифровой РЭО», электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), приложение «Уберу», автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») и федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).