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Updated Сегодня, 13:33

РЭО представил результаты работы в рамках реформы отрасли ТКО на форуме «Экология»

РЭО представил результаты работы в рамках реформы отрасли ТКО на форуме «Экология»

5 июня 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
На XV Международном форуме «Экология» эксперты Российского экологического оператора (РЭО) продемонстрировали достижения в рамках реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо учитывать все аспекты: от цифровых технологий и инфраструктуры до подготовки кадров и работы в смежных областях. На форуме были представлены проекты, касающиеся методологий по декарбонизации полигонов, зеленых инвестиций, взаимодействия с вузами и цифровизации отрасли, пишет gorod55.ru.

Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев рассказал о новых методологиях реализации климатических проектов для сферы обращения с ТКО. Эти методологии позволят владельцам полигонов оформлять климатические проекты по установленным правилам, рассчитывать сокращение выбросов парниковых газов и получать углеродные единицы.

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом РЭО в подготовке кадров. В 2021 году был создан консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в который вошли 23 вуза, 15 предприятий, 4 научные организации и 2 банка.

Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков представил цифровую экосистему экологической отрасли, включающую систему мониторинга с беспилотников, портал «Цифровой РЭО», электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), приложение «Уберу», автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») и федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

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