РЭО: Мусоросортировочный комплекс за 4,7 млрд рублей построят в Томской области

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Основные моменты реализации этого проекта обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет prmira.ru.
Как отметил Денис Буцаев, до конца 2024 года в Томской области построят комплекс для сортировки мусора, его мощность будет составлять 250 тысяч тонн ежегодно, а мощность утилизации ТКО — 100 тысяч тонн. Стоимость проекта — 4,7 млрд рублей. В соответствии с заключенным соглашением совместно с регионом будет изучена возможность финансирования этого объекта со стороны РЭО. Буцаев подчеркнул, что проект реализуется на основе концессии.
Концессионер собирается привлечь более 4 млрд рублей в виде льготного финансирования РЭО с целью обеспечения реализации объекта.
«Сортировка и переработка отходов — важнейшая задача, которую ставит президент России. Ее решение позволит внести вклад в сохранение уникальной природы Томской области — это одна из визитных карточек нашего региона. Будем решать задачу вместе с одной из крупнейших российских компаний, обладающей необходимыми компетенциями», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.
Реализация этого объекта обеспечит Томской области возможность практически в полной мере достичь показателей сокращения объемов захоронения отходов в два раза и обработки ТКО в 100%-ном объеме.
В ходе встречи обсуждался вопрос завершения реализации комплексной системы обращения с ТКО в Томской области. Для этих целей нужно возвести три объекта обработки ТКО малой мощности, а также несколько вспомогательных объектов. Содействие региону в структурировании этого проекта окажет РЭО.