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РЭО: Мусоросортировочный комплекс за 4,7 млрд рублей построят в Томской области

РЭО: Мусоросортировочный комплекс за 4,7 млрд рублей построят в Томской области

5 июня 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с ТКО подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Томской области Владимир Мазур.

Основные моменты реализации этого проекта обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет prmira.ru.

Как отметил Денис Буцаев, до конца 2024 года в Томской области построят комплекс для сортировки мусора, его мощность будет составлять 250 тысяч тонн ежегодно, а мощность утилизации ТКО — 100 тысяч тонн. Стоимость проекта — 4,7 млрд рублей. В соответствии с заключенным соглашением совместно с регионом будет изучена возможность финансирования этого объекта со стороны РЭО. Буцаев подчеркнул, что проект реализуется на основе концессии.

Концессионер собирается привлечь более 4 млрд рублей в виде льготного финансирования РЭО с целью обеспечения реализации объекта.

«Сортировка и переработка отходов — важнейшая задача, которую ставит президент России. Ее решение позволит внести вклад в сохранение уникальной природы Томской области — это одна из визитных карточек нашего региона. Будем решать задачу вместе с одной из крупнейших российских компаний, обладающей необходимыми компетенциями», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Реализация этого объекта обеспечит Томской области возможность практически в полной мере достичь показателей сокращения объемов захоронения отходов в два раза и обработки ТКО в 100%-ном объеме.

В ходе встречи обсуждался вопрос завершения реализации комплексной системы обращения с ТКО в Томской области. Для этих целей нужно возвести три объекта обработки ТКО малой мощности, а также несколько вспомогательных объектов. Содействие региону в структурировании этого проекта окажет РЭО.

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