РЭО: Мусоросортировочный комплекс за 4,7 млрд рублей построят в Томской области

Как отметил Денис Буцаев, до конца 2024 года в Томской области построят комплекс для сортировки мусора, его мощность будет составлять 250 тысяч тонн ежегодно, а мощность утилизации ТКО — 100 тысяч тонн. Стоимость проекта — 4,7 млрд рублей. В соответствии с заключенным соглашением совместно с регионом будет изучена возможность финансирования этого объекта со стороны РЭО. Буцаев подчеркнул, что проект реализуется на основе концессии.