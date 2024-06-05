Полиция дала официальную версию резни в Уфе

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Башкирии продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, связанные с резонансной историей, случившейся ранее в автобусе в Уфе. Неизвестный с холодным оружием набросился на пассажира. Злоумышленник скрылся, пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Как сообщили в МВД, между пассажирами автобуса завязался конфликт, который один из его участников решил прервать, нанеся другому ножевое ранение.
По предварительным данным, причиной конфликта стало некорректное поведение одного из пассажиров. Во время движения он громко и нецензурно разговаривал по телефону, на что ему сделали замечание. Далее между двумя завязалась словесная перепалка.