Парк памяти героя Башкирии откроют с героями СВО

По заверениям региональных властей, благоустройство новой зоны отдыха и образования уже завершено. Её презентуют в формате фольклорного театрализованного представления. Его героями также станут реальные участники специальной военной операции на Украине. Также организаторы обещают разные виды активности для зрителей. Кроме того, запланированы скачки на конях и состязания батыров.