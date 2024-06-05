Парк памяти героя Башкирии откроют с героями СВО

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Открытие нового исторического и мемориального парка «Салауат ере» в геопарке «Янган-Тау» в Салаватском районе в Башкирии запланировано на 16 июня 2024 года. Оно приурочено к торжествам по случаю 270-летию народного героя региона Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан. Участниками театрализованной презентации парка станут участники спецоперации. Так организаторы открытия хотят проследить сохранения воинских традиций в регионе — от времен Салавата Юлаева до наших дней.
Парк «Салауат ере» в честь Салавата Юлаева разбили близ деревни Текеево, на малой родине национального героя и его отца. Концепция парка «Салауат ере» представляет собой переосмысление знаменитой поэтической трагедии Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Мемориальный парк в честь Салавата Юлаева включает в себя музей, сцену, смотровую площадку.
По заверениям региональных властей, благоустройство новой зоны отдыха и образования уже завершено. Её презентуют в формате фольклорного театрализованного представления. Его героями также станут реальные участники специальной военной операции на Украине. Также организаторы обещают разные виды активности для зрителей. Кроме того, запланированы скачки на конях и состязания батыров.
Напомним, ранее стали известны итоги голосования за благоустройство общественных пространств. В Уфе на ежегодном федеральном конкурсе победил проект парка Ленина. Его обновление поддержали почти 45 000 принявших участие в голосовании респондентов.