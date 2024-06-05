mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Парк памяти героя Башкирии откроют с героями СВО

Парк памяти героя Башкирии откроют с героями СВО

5 июня 2024, 07:00
Фото: pravitelstvorb.ru
Торжество запланировано на 16 июня и посвящено 270-летию Салавата Юлаева, сообщает региональное Правительство.

Открытие нового исторического и мемориального парка «Салауат ере» в геопарке «Янган-Тау» в Салаватском районе в Башкирии запланировано на 16 июня 2024 года. Оно приурочено к торжествам по случаю 270-летию народного героя региона Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан. Участниками театрализованной презентации парка станут участники спецоперации. Так организаторы открытия хотят проследить сохранения воинских традиций в регионе — от времен Салавата Юлаева до наших дней.

Парк «Салауат ере» в честь Салавата Юлаева разбили близ деревни Текеево, на малой родине национального героя и его отца. Концепция парка «Салауат ере» представляет собой переосмысление знаменитой поэтической трагедии Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Мемориальный парк в честь Салавата Юлаева включает в себя музей, сцену, смотровую площадку.

По заверениям региональных властей, благоустройство новой зоны отдыха и образования уже завершено. Её презентуют в формате фольклорного театрализованного представления. Его героями также станут реальные участники специальной военной операции на Украине. Также организаторы обещают разные виды активности для зрителей. Кроме того, запланированы скачки на конях и состязания батыров.

Напомним, ранее стали известны итоги голосования за благоустройство общественных пространств. В Уфе на ежегодном федеральном конкурсе победил проект парка Ленина. Его обновление поддержали почти 45 000 принявших участие в голосовании респондентов.

Читайте также:
Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВОЧетверо пехотинцев из Башкирии героически погибли на СВОРаскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Музей#Мустай Карим#СВО#Салават Юлаев
Подпишитесь
Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы
Сегодня, 06:22
Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?
Вчера, 19:04
ВУЗы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне
Вчера, 18:56
Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе
Вчера, 14:02
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Вчера, 05:01
Тарифы ЖКХ в Башкирии пересмотрели
Вчера, 14:21
"