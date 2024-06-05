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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 06:26

Лося с оторванной лапой нашли на трассе в Башкирии

Лося с оторванной лапой нашли на трассе в Башкирии

5 июня 2024, 05:56
Дикое животное подобрали волонтеры, которые надеются выходить зверя.

Уфимский центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» взял под свою опеку найденного на трассе лося. Животное, по всей видимости, стало жертвой дорожной аварии. Зоозащитникам раненого лося передал инспектор регионального министерств экологии, указывают в Центре.

У дикого зверя сложная серьезная травма: практически полностью оторванная часть одной задней лапы и сильный ушиб второй задней лапы. Открытого кровотечения на момент обнаружения на трассе у лося не было. Раненого лося перевезли на ферму. Там его попытаются выходить, но перспективные прогнозы пока делать никто не торопится. Уже понятно, что зверь останется инвалидом.

Напомним, ранее на трассе в Нуримановском районе в Башкирии такси сбило молодого лося. Животное погибло на месте ДТП. Таксисту потребовалась медицинская помощь.

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