Лося с оторванной лапой нашли на трассе в Башкирии

У дикого зверя сложная серьезная травма: практически полностью оторванная часть одной задней лапы и сильный ушиб второй задней лапы. Открытого кровотечения на момент обнаружения на трассе у лося не было. Раненого лося перевезли на ферму. Там его попытаются выходить, но перспективные прогнозы пока делать никто не торопится. Уже понятно, что зверь останется инвалидом.