60% уфимцев признались в зависимости

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Каждый второй уфимец считает, что испытывает цифровую зависимость, об этом сообщает SuperJob со ссылкой на своё независимое исследование среди экономически активного населения столицы Республики Башкортостан. Респондентам опроса предлагали оценить свою цифровую зависимость, то есть привычку не выпускать онлайн-гаджеты из рук или поля зрения.
Цифровую зависимость у себя уверенно признали 17% опрошенных уфимцев. Еще 34% респондентов из Уфы склоняются к наличию у себя зависимости от гаджетов. Авторы исследования указывают, что молодежь Уфы куда значительнее увязла в мобильном онлайне. Среди респондентов до 34 лет таких 60%.
Против 51% ответивших «да» на вопрос о цифровой зависимости — 49% не признавших у себя наличие проблемы. 13% ответивших «нет» категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков зависимости от онлайна.
Исследователи проводили опрос респондентов 25 мая — 3 июня 2024 года. Количественная выборка по Уфе авторами работы не уточнятся.