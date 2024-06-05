60% уфимцев признались в зависимости

Каждый второй уфимец считает, что испытывает цифровую зависимость, об этом сообщает SuperJob со ссылкой на своё независимое исследование среди экономически активного населения столицы Республики Башкортостан. Респондентам опроса предлагали оценить свою цифровую зависимость, то есть привычку не выпускать онлайн-гаджеты из рук или поля зрения.