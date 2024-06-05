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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

60% уфимцев признались в зависимости

60% уфимцев признались в зависимости

5 июня 2024, 15:12
Фото: 1MI
Чаще всего в своей далеко не полезной привязанности исследователям признавались представители молодежи.

Каждый второй уфимец считает, что испытывает цифровую зависимость, об этом сообщает SuperJob со ссылкой на своё независимое исследование среди экономически активного населения столицы Республики Башкортостан. Респондентам опроса предлагали оценить свою цифровую зависимость, то есть привычку не выпускать онлайн-гаджеты из рук или поля зрения.

Цифровую зависимость у себя уверенно признали 17% опрошенных уфимцев. Еще 34% респондентов из Уфы склоняются к наличию у себя зависимости от гаджетов. Авторы исследования указывают, что молодежь Уфы куда значительнее увязла в мобильном онлайне. Среди респондентов до 34 лет таких 60%.

Против 51% ответивших «да» на вопрос о цифровой зависимости — 49% не признавших у себя наличие проблемы. 13% ответивших «нет» категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков зависимости от онлайна.

Исследователи проводили опрос респондентов 25 мая — 3 июня 2024 года. Количественная выборка по Уфе авторами работы не уточнятся.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Опрос#Исследование#Молодежь#Цифровая зависимость
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