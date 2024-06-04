Юный шумахер ушел от погони из шести экипажей ДПС в Уфе

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Случайный выбор ключей от автомобиля стал отправной точкой для этого захватывающего события. Подросток, возможно, испытывая жажду скорости и свободы, решил испытать свою удачу на ночных улицах Уфы. Однако, его беззаботную поездку прервали автоинспекторы, которые попытались остановить юношу за нарушения ПДД.
Непредсказуемый поворот событий начался тогда, когда подросток отказался останавливаться и решительно прибавил скорость. Начавшаяся погоня вызвала бурю эмоций как у самого парня, так и у полицейских. Сначала его преследовали четыре экипажа ДПС, однако, число машин на хвосте быстро увеличилось до шести.
Результат этой адреналиновой гонки по ночным дорогам Уфы: на молодого водителя были составлены три административных протокола. Его «гоночный болид» был отправлен на штрафстоянку, сообщает ГАИ Уфы.