Юный шумахер ушел от погони из шести экипажей ДПС в Уфе

Непредсказуемый поворот событий начался тогда, когда подросток отказался останавливаться и решительно прибавил скорость. Начавшаяся погоня вызвала бурю эмоций как у самого парня, так и у полицейских. Сначала его преследовали четыре экипажа ДПС, однако, число машин на хвосте быстро увеличилось до шести.