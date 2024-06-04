mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Юный шумахер ушел от погони из шести экипажей ДПС в Уфе

Юный шумахер ушел от погони из шести экипажей ДПС в Уфе

4 июня 2024, 12:05
Фото: 1MI
В ночном свете улиц Уфы развернулась необычная история: 16-летний подросток, решивший взять ключи от машины родителей для ночной прогулки, неожиданно стал центром внимания полицейских экипажей.

Случайный выбор ключей от автомобиля стал отправной точкой для этого захватывающего события. Подросток, возможно, испытывая жажду скорости и свободы, решил испытать свою удачу на ночных улицах Уфы. Однако, его беззаботную поездку прервали автоинспекторы, которые попытались остановить юношу за нарушения ПДД.

Непредсказуемый поворот событий начался тогда, когда подросток отказался останавливаться и решительно прибавил скорость. Начавшаяся погоня вызвала бурю эмоций как у самого парня, так и у полицейских. Сначала его преследовали четыре экипажа ДПС, однако, число машин на хвосте быстро увеличилось до шести.

Результат этой адреналиновой гонки по ночным дорогам Уфы: на молодого водителя были составлены три административных протокола. Его «гоночный болид» был отправлен на штрафстоянку, сообщает ГАИ Уфы.

Читайте также:
Известно состояние девушки, пострадавшей в страшном ДТП с пятью погибшимиПьяный таксист попал в ДТП с ребенком в УфеЖесткое лобовое ДТП в Башкирии — погибли оба водителя, ребёнок в больнице
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов
Сегодня, 12:16
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Сегодня, 05:01
В Башкирии ожидается шквалистый ветер и град
Сегодня, 04:44
Бузова в Уфе подложила «свинью» всей эстраде России
Сегодня, 04:42
Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет
Вчера, 16:47
В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки
Вчера, 12:24
"