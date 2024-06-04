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Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Вузы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне

ВУЗы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне

4 июня 2024, 18:56
Фото: Изображение Midjourney
Вузы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне
Читайте в нашем материале, какое количество бюджетных мест выделено в этом году, в какие сроки нужно успеть подать документы и когда ждать вестей о зачислении.

Старт приемной кампании

С 20 июня уфимские ВУЗы запускают прием документов, а это значит, что абитуриенты могут приступать к написанию заявлений и подготовке пакету документов для поступления в высшие школы. Подача все бумаг на места, где обучение осуществляется бесплатно, должна быть окончена до 25 июля.

Студенты смогут выбрать пять вузов, а в них до пяти специальностей, на которые они хотят поступить. В этом году университеты Уфы предлагают 14 886 мест без оплаты, а это на 512 больше, чем в прошлом.

После того как будут получены все документы от поступающих, комиссии будут рассматривать поступившие к ним бумаги и составлять списки студентов, которых они зачислят. А сами документы, которые подтверждают, что студент принят в университет, должны будут быть изданы до 9 августа.

Однако не для всех студентов первого сентября начнутся занятия в университетах. Для студентов, обучающихся на заочной форме первые занятия могут начаться только в октябре.

В этом году в уфимских вузах выделено 14 886 бюджетных мест. Стоит отметить, что в прошлом году число бесплатных мест в вузах Башкирии было на 512 меньше.В этом году в уфимских вузах выделено 14 886 бюджетных мест. Стоит отметить, что в прошлом году число бесплатных мест в вузах Башкирии было на 512 меньше.
В этом году в уфимских вузах выделено 14 886 бюджетных мест. Стоит отметить, что в прошлом году число бесплатных мест в вузах Башкирии было на 512 меньше.
Фото: Изображение Midjourney

Уфимский университет науки и технологий (УУНТ)

Крупное учебное заведение с филиалами в 6 городах, предлагающее более 700 образовательных программ для 45 тыс. студентов. Профессорско-преподавательский состав из 2500 человек, включая 1500 докторов и кандидатов наук, обеспечивает высокий уровень обучения.

Бакалавриат и специалитет

Бюджет

  • Подача документов: 20 июня — 20 июля (для тех, кто сдает дополнительные экзамены для поступления внутри ВУЗа); и до 25 июля (для тех, кто поступает только по ЕГЭ).
  • Публикация конкурсных списков: 27 июля.
  • Прием оригиналов и зачисление по приоритету: 28 июля — 30 июля.
  • Прием оригиналов документов и зачисление на основном этапе: 3 августа — 9 августа.

Платно

  • Прием документов: 20 июня — 20 августа.
  • Предоставление квитанции об оплате: до 28 августа.
  • Публикация документов о зачислении: 31 августа.

Магистратура

Бюджет

  • Прием документов: 20 июня — 2 августа.
  • Дополнительные экзамены: 12 августа.
  • Публикация конкурсных списков: 14 августа.
  • Прием оригиналов документов: 15 августа.
  • Публикация документов о зачислении: 16 августа.

Платно

  • Прием документов: до 20 августа (очная форма), до 16 сентября (заочная форма).
  • Зачисление: до 31 августа (очная форма), до 27 сентября (заочная форма).
УГНТУ является признанным лидером в сфере нефтегазового образования и науки, продолжая вносить значительный вклад в развитие индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов.УГНТУ является признанным лидером в сфере нефтегазового образования и науки, продолжая вносить значительный вклад в развитие индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов.
УГНТУ является признанным лидером в сфере нефтегазового образования и науки, продолжая вносить значительный вклад в развитие индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Фото: Изображение Midjourney

Уфимский государственный нефтяной технический университет

УГНТУ является признанным лидером в сфере нефтегазового образования и науки, продолжая вносить значительный вклад в развитие индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Бакалавриат и специалитет

Бюджет

  • Прием заявлений: 16 мая — 25 июля (для тех, кому для поступления нужно только сдать ЕГЭ) и до 8 июля (для сдающих дополнительные экзамены).

Платно

  • Подача документов: после обнародования приказов о зачислении.

Магистратура

Бюджет

  • Прием заявлений: 16 мая — 3 августа.

Платно:

  • Прием документов на платные места: 16 мая — 26 августа.
  • Зачисление: после обнародования приказов о зачислении.
Большое количество бюджетных мест и приемлемая стоимость делают наше образование доступным.Большое количество бюджетных мест и приемлемая стоимость делают наше образование доступным.
Большое количество бюджетных мест и приемлемая стоимость делают наше образование доступным.

Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ)

БГАУ помимо того, что предлагает широкий спектр образовательных программ в аграрной области еще и имеет развитую инфраструктуру, которая включает в себя учебные корпуса, лаборатории, библиотеки, общежития и спортивные объекты.

Бакалавриат и специалитет

Бюджет

  • Подача документов: 20 июня — 20 июля (для сдающих прочие дополнительные экзамены); и до 24 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ).
  • Публикация конкурсных списков: 27 июля.
  • Приоритетное зачисление: 28 июля — 30 июля.
  • Основной конкурс: 1 августа.
  • Дополнительный набор: 10 августа — 14 августа.

Магистратура

Бюджет

  • Прием документов: 20 июня — 24 июля.
  • Дополнительные экзамены: 25 июля — 31 июля.
  • Публикация списков: 1 августа.
  • Приказ о зачислении: 2 августа (целевые места), 7 августа (основные места).

Платно

  • Прием документов: 20 июня — 30 августа (очная и очно-заочная формы), 20 июня — 30 сентября (заочная форма).
  • Заключение договоров: до 30 августа (очная и очно-заочная формы), до 30 сентября (заочная форма).

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ)

Башкирский государственный медицинский университет предлагает программы в области медицины и смежных дисциплин. ВУЗ оснащен современным оборудованием для обучения и научных исследований, а также дает возможность публиковать научные статьи в рецензируемых журналах.

Бакалавриат и специалитет

Бюджет

  • Прием документов: 1 июля — 9 августа.
  • Вступительные испытания: 1 августа — 14 августа.
  • Публикация списка поступающих: 15 августа.
  • Приказ о зачислении: 19 августа (целевые места), 21 августа (основные места).

Платно

  • Прием документов: 1 июля — 20 августа.
  • Вступительные испытания: 1 августа — 23 августа.
  • Публикация документов о зачислении: 30 августа.

Магистратура

Бюджет

  • Прием документов: 20 июня — 24 июля.
  • Вступительные экзамены: 25 июля — 31 июля.
  • Публикация списков: 1 августа.
  • Публикация документов о зачислении: 2 августа (целевые места), 7 августа (основные места).

Платно

  • Прием документов: 20 июня — 30 августа (очная и очно-заочная формы), 20 июня — 30 сентября (заочная форма).
  • Заключение договоров: до 30 августа (очная и очно-заочная формы), до 30 сентября (заочная форма).
Более 20 объединений, творческих коллективов и спортивных секций дают каждому возможность раскрыть свой потенциал.Более 20 объединений, творческих коллективов и спортивных секций дают каждому возможность раскрыть свой потенциал.
Более 20 объединений, творческих коллективов и спортивных секций дают каждому возможность раскрыть свой потенциал.
Фото: Изображение Midjourney

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы

БГПУ им. Акмуллы — престижное учебное заведение, готовящее высококлассных специалистов. Этот ВУЗ был назван в честь башкирского поэта Мажита Гафури и в его состав входят около 10 факультетов, которые предлагают широкий спектр образовательных программ по педагогическим, гуманитарным, естественным и социальным наукам.

Бакалавриат и специалитет

Бюджет

  • Прием документов: 20 июня — 19 июля (для тех, кому для поступления нужно только сдать ЕГЭ); и до 25 июля (для тех, кому для поступления нужно только сдать ЕГЭ).

Платно

  • Прием документов: 20 июня — 10 августа.
  • Зачисление: после публикации приказов о зачислении.

Магистратура

Бюджет

  • Прием документов: 20 июня — 2 августа.

Платно

  • Прием документов: 20 июня — 20 августа.
  • Зачисление: после обнародования приказов о зачислении.
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