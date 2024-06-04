Вузы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:58
С 20 июня уфимские ВУЗы запускают прием документов, а это значит, что абитуриенты могут приступать к написанию заявлений и подготовке пакету документов для поступления в высшие школы. Подача все бумаг на места, где обучение осуществляется бесплатно, должна быть окончена до 25 июля.
Студенты смогут выбрать пять вузов, а в них до пяти специальностей, на которые они хотят поступить. В этом году университеты Уфы предлагают 14 886 мест без оплаты, а это на 512 больше, чем в прошлом.
После того как будут получены все документы от поступающих, комиссии будут рассматривать поступившие к ним бумаги и составлять списки студентов, которых они зачислят. А сами документы, которые подтверждают, что студент принят в университет, должны будут быть изданы до 9 августа.
Однако не для всех студентов первого сентября начнутся занятия в университетах. Для студентов, обучающихся на заочной форме первые занятия могут начаться только в октябре.
Крупное учебное заведение с филиалами в 6 городах, предлагающее более 700 образовательных программ для 45 тыс. студентов. Профессорско-преподавательский состав из 2500 человек, включая 1500 докторов и кандидатов наук, обеспечивает высокий уровень обучения.
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УГНТУ является признанным лидером в сфере нефтегазового образования и науки, продолжая вносить значительный вклад в развитие индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов.
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БГАУ помимо того, что предлагает широкий спектр образовательных программ в аграрной области еще и имеет развитую инфраструктуру, которая включает в себя учебные корпуса, лаборатории, библиотеки, общежития и спортивные объекты.
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Башкирский государственный медицинский университет предлагает программы в области медицины и смежных дисциплин. ВУЗ оснащен современным оборудованием для обучения и научных исследований, а также дает возможность публиковать научные статьи в рецензируемых журналах.
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БГПУ им. Акмуллы — престижное учебное заведение, готовящее высококлассных специалистов. Этот ВУЗ был назван в честь башкирского поэта Мажита Гафури и в его состав входят около 10 факультетов, которые предлагают широкий спектр образовательных программ по педагогическим, гуманитарным, естественным и социальным наукам.
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