В Уфе ГК «Гранель» заложила капсулу времени на стройплощадке ЖК «Лесная симфония»

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Published Сегодня, 07:53
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30 мая в Уфе состоялась торжественная церемония на стройплощадке ЖК «Лесная симфония» — здесь заложили капсулу времени с символическим посланием последующим поколениям.
— Мы надеемся, что наш комплекс украсит город, станет идеальным пространством для всех жителей. Нам очень интересно, как преобразится в будущем столица Башкирии и Зеленая Роща через сотни лет. Возможно, «Лесная симфония» станет образцом архитектуры, по которому будут изучать градостроение первой половины XXI века. В любом случае мы верим, что наша республика будет процветать и люди, живущие здесь, будут счастливы, ведь мы создаем пространство для жизни — жизнь в ритме вашего сердца, — отмечено в послании.
В присутствии СМИ капсула была положена в один из бетонных блоков и зацементирована. Данный блок с памятной табличкой станет частью фундамента. В церемонии приняли участие вице-президент по маркетингу и связям с общественностью ГК «Гранель» Михаил Царев, гендиректор сети ТК «Аструм» Александр Федоров, директор по проектированию ГК «Гранель» Владимир Хлопук, руководитель проекта ЖК «Лесная симфония» Марат Халимов и руководитель отдела реализации ГК «Гранель» Григорий Зудилин.
Торжественная церемония дала старт началу монолитных работ на строительной площадке. ЖК «Лесная симфония» расположится в микрорайоне Зеленая роща, рядом с ВДНХ, на границе с лесной зоной. Жилой комплекс класса «комфорт» будет состоять из шести секций разной высоты (от 17 до 23) на 1175 квартир, общая площадь объекта — 85 600 квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года. ГК «Гранель» инвестирует в строительство комплекса более 6 млрд рублей. Проектное финансирование обеспечивает Сбербанк России.
Одно из ключевых преимуществ «Лесной симфонии» — это локация в природном анклаве: жилой комплекс строится в зеленом районе, в котором, с одной стороны, развита инфраструктура, с другой — нет крупных промышленных предприятий и загруженных магистралей. Вместе с тем по соседству располагается парк им. Лесоводов, дендропарк им. Г.Рутто, ботанический сад и горнолыжные комплексы, в пешей доступности — берег р. Уфа. Рядом с ЖК расположены школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения.
Монолитные дома жилого комплекса спроектированы с фиброцементными фасадами, которые будут отделаны клинкерной плиткой. По словам руководителя отдела реализации ГК «Гранель» Григория Зудилина, эти фасадные решения, реализованные на основе продукции от японского производителя, более долговечны и позволяют сохранить микроклимат внутри дома:
— Зачастую застройщики используют керамогранит, а это означает меньшую долговечность и эксплуатацию. В нашем случае срок эксплуатации этого фасадного решения начинается от 60 лет. На рынке таких решений в принципе немного, ГК «Гранель» реализовал один из таких проектов в Москве. Также обратите внимание, что у «Лесной симфонии» природные цвета — терракотовый, коричневый, светлые оттенки — которые органично вписывают ее в ландшафт.
Также у нового ЖК будет стилобатная часть и подземный паркинг (машино-место от 14,5 до 41 кв.м), кладовые помещения. Будет здесь и собственная инфраструктура — магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, а также собственный детский сад. Внутренний двор будет закрыт, в том числе от машин. Ландшафтный дизайн предполагает возрастное зонирование территории, когда определенные части территории функционально и концептуально сфокусированы на определенных возрастных группах. Также отметим современные системы видеонаблюдения и видеодомофоны.
— Вход в каждый подъезд будет расположен на уровне земли по принципу безбарьерного пространства. Через широкие удобные двери можно будет попасть в красивый холл с дизайнерской отделкой. Для интерьера выбраны материалы в природной цветовой гамме с зелёными растительными акцентами, — отметил директор по проектированию ГК «Гранель» Владимир Хлопук.
«Лесная симфония» предлагает более 30 планировочных решений. Площади квартир составляют от 27 до 104 квадратных метров, от одной до четырех комнат, в том числе с просторными лоджиями. Увеличенное остекление квартир наполнит квартиры светом, а из окон будет открываться живописный вид на лес, реку Уфу и столицу республики. Также предусмотрены корзины для кондиционеров. Стоимость стартует от 4,5 млн руб. Можно использовать ипотечные программы с материнским капиталом, оформить ипотеку можно более, чем в 20 банках.
— Если необходима большая площадь, более 100-120 квадратных метров — некоторые такие запросы мы видели и учитываем — то есть возможность объединить квартиры. Если у жильцов есть желание — можно выкупить весь этаж, — подчеркнул Григорий Зудилин.
Напомним, ГК «Гранель» — один из крупнейших девелоперов России, более 30 лет работает на российском рынке, специализируется на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости. С 2019 года присутствует в топ-10 рейтинга Forbes «Самые надежные застройщики РФ». В 2020 и 2022 гг. вошла в перечень системообразующих организаций российской экономики, по итогам 2023 года — в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья. В инвестиционном портфеле девелопера 27 проектов суммарной площадью более 5 млн квадратных метров.