В Уфе ГК «Гранель» заложила капсулу времени на стройплощадке ЖК «Лесная симфония»

«Лесная симфония» предлагает более 30 планировочных решений. Площади квартир составляют от 27 до 104 квадратных метров, от одной до четырех комнат, в том числе с просторными лоджиями. Увеличенное остекление квартир наполнит квартиры светом, а из окон будет открываться живописный вид на лес, реку Уфу и столицу республики. Также предусмотрены корзины для кондиционеров. Стоимость стартует от 4,5 млн руб. Можно использовать ипотечные программы с материнским капиталом, оформить ипотеку можно более, чем в 20 банках.