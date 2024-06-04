mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Уфимцев ждет массовое отключение воды

В июне уфимцев ждет массовое отключение воды

4 июня 2024, 19:05
Фото: 1MI
Уфимцев ждет массовое отключение воды
Жителей Уфы ожидают плановые отключения воды с 3 по 9 июня, в связи с масштабными гидравлическими испытаниями, которые пройдут во всех районах города. На каких улицах ждать отключения — в нашем материале.

График отключение воды

Октябрьский район

С 3 по 9 июня отключат воду по улицам:

  • Бикбая;
  • Сипайловская;
  • Жукова;
  • Гагарина;
  • Максима Рыльского;
  • Академика Королёва;
  • Набережная реки Уфы;
  • Ковшовой;
  • Адмирала Макарова;
  • Шота Руставели;
  • Современников;
  • Новожёнова.

Ленинский район

  • Ахметова;
  • Дмитрия Купцова;
  • Судоремонтная;
  • Жуковского;
  • Гази Загитова;
  • Запорожского;
  • Пожарского;
  • Миловская;
  • Ирендык;
  • Союзная;
  • Шмидта;
  • Лётчиков.

Советский район

Отключения с 2 по 9 июня по улицам:

  • Бессонова;
  • Дмитриева;
  • Заводская;
  • бульвар Хадии Давлетшиной;
  • Джалиля Киекбаева;
  • Комсомольская;
  • Казанская;
  • Октября;
  • Зорге;
  • Братьев Кадомцевых;
  • Бабушкина;
  • Степана Халтурина;
  • Левченко;
  • Дачная;
  • Добролётная;
  • 50 лет СССР;
  • 8 Марта;
  • Владивостокская;
  • Парковая;
  • Шафиева;
  • имени города Галле;

Отключения с 3 по 9 июня на следующих улицах:

  • Бакалинская;
  • Баргузинская;
  • Менделеева;
  • Гали Ибрагимова;
  • Акназарова;
  • Генерала Горбатова;
  • Подполковника Недошивина;
  • Степана Кувыкина;
  • Минигали Губайдуллина;
  • Сагита Агиша;
  • Степана Злобина;
  • Обская;
  • Красноводская;

Орджоникидзевский и Калининский районы

Отключения с 3 по 9 июня на улицах:

  • Александра Невского;
  • Калинина;
  • 40 Лет Октября;
  • Черниковская;
  • Свободы;
  • Кольцевая;
  • Кремлёвская;
  • Первомайская;
  • Дмитрия Донского;
  • Вологодская;
  • Ивана Франко;
  • Кулибина;
  • Победы;
  • Архитектурная;
  • Гончарова;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Вологодская;
  • Борисоглебская;
  • Коммунаров;
  • Пекинская.

С полным списком зданий можно ознакомиться по ссылке.

Гидравлические испытания: проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов.Гидравлические испытания: проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов.
Гидравлические испытания: проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов.
Фото: 1MI

Причины отключения

Гидравлические испытания: проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов. Во время испытаний давление в системе повышается до максимально допустимого уровня, что позволяет выявить слабые места и предотвратить аварии.

Гидравлические испытания и профилактическая дезинфекция проводятся в соответствии с графиками, утвержденными местными властями или коммунальными службами. Информацию о плановых отключениях воды можно найти на официальных сайтах коммунальных служб, в местных СМИ или на информационных порталах.

Плановые ремонты и техническое обслуживание: водопроводные сети и оборудование нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Отключение воды позволяет специалистам проводить эти работы без риска причинения ущерба потребителям.

Профилактическая дезинфекция: дезинфекция водопроводных сетей проводится для уничтожения бактерий и других микроорганизмов, которые могут попасть в воду и представлять угрозу для здоровья потребителей. Отключение воды необходимо для того, чтобы дезинфицирующий раствор мог проциркулировать по всей системе.

Плановые отключения воды обычно проводятся в межотопительный период, когда потребление воды ниже. Это позволяет минимизировать неудобства для потребителей. В этот период необходимо провести не только испытания тепловых сетей, но и ремонты трубопроводов и котельного оборудования, а также завершить благоустройство на всех участках.

Также напомним, что в связи с погодными условиями ООО «БашРТС» приняло решение перенести гидравлические испытания на более поздний срок. В Уфе испытания начнутся 20 мая, а в других городах — 27 мая.

При плановом отключении холодной и горячей воды важно быть готовым, чтобы минимизировать неудобства.При плановом отключении холодной и горячей воды важно быть готовым, чтобы минимизировать неудобства.
При плановом отключении холодной и горячей воды важно быть готовым, чтобы минимизировать неудобства.
Фото: 1MI

Что делать при отключении воды?

При плановом отключении холодной и горячей воды важно быть готовым, чтобы минимизировать неудобства. Вот несколько рекомендаций, что делать в такой ситуации:

  1. Запаситесь водой: приготовьте запас чистой питьевой воды для питья, приготовления пищи и гигиенических нужд. Рекомендуется иметь на каждого члена семьи по 5-10 литров воды на сутки.

  2. Подготовьте еду: заранее приготовьте или заморозьте пищу, чтобы не было необходимости готовить во время отключения воды. Используйте воду из запасов для приготовления пищи, если это потребуется.

  3. Организуйте гигиену: подумайте о том, как вы будете справляться с гигиеническими процедурами без воды. Можно использовать ведра с водой для туалета, мытья рук и других нужд. Запаситесь сухими туалетными принадлежностями или влажными салфетками.

  4. Уход за детьми и животными: подумайте о специфических потребностях детей и домашних животных во время отключения воды. Убедитесь, что у вас есть достаточно воды для их ухода.

  5. Закройте водопроводные краны: перед началом отключения воды закройте все водопроводные краны в доме, чтобы предотвратить возможные утечки или повреждения водопроводных систем.

Где узнать об отключениях воды?

Читайте также:
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения водыСезон тазов: что поможет уфимцам пережить отключение воды
#Ольга Харина#Общество#Отключение воды#Горячая вода#Отключение#Вода
Подпишитесь
«Единая Россия» выдвинула Хабирова на выборы главы Башкирии
Сегодня, 15:48
«Целый день орёт!» Уфимцы оказались недовольны «говорящими» светофорами за ₽7 млн
Сегодня, 15:18
Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов
Сегодня, 12:16
Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе
Сегодня, 14:02
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Сегодня, 05:01
Тарифы ЖКХ в Башкирии пересмотрели
Сегодня, 14:21
"