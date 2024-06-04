В июне уфимцев ждет массовое отключение воды

Плановые отключения воды обычно проводятся в межотопительный период, когда потребление воды ниже. Это позволяет минимизировать неудобства для потребителей. В этот период необходимо провести не только испытания тепловых сетей, но и ремонты трубопроводов и котельного оборудования, а также завершить благоустройство на всех участках.