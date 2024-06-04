В июне уфимцев ждет массовое отключение воды

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
С 3 по 9 июня отключат воду по улицам:
Отключения с 2 по 9 июня по улицам:
Отключения с 3 по 9 июня на следующих улицах:
Отключения с 3 по 9 июня на улицах:
С полным списком зданий можно ознакомиться по ссылке.
Гидравлические испытания: проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов. Во время испытаний давление в системе повышается до максимально допустимого уровня, что позволяет выявить слабые места и предотвратить аварии.
Гидравлические испытания и профилактическая дезинфекция проводятся в соответствии с графиками, утвержденными местными властями или коммунальными службами. Информацию о плановых отключениях воды можно найти на официальных сайтах коммунальных служб, в местных СМИ или на информационных порталах.
Плановые ремонты и техническое обслуживание: водопроводные сети и оборудование нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Отключение воды позволяет специалистам проводить эти работы без риска причинения ущерба потребителям.
Профилактическая дезинфекция: дезинфекция водопроводных сетей проводится для уничтожения бактерий и других микроорганизмов, которые могут попасть в воду и представлять угрозу для здоровья потребителей. Отключение воды необходимо для того, чтобы дезинфицирующий раствор мог проциркулировать по всей системе.
Плановые отключения воды обычно проводятся в межотопительный период, когда потребление воды ниже. Это позволяет минимизировать неудобства для потребителей. В этот период необходимо провести не только испытания тепловых сетей, но и ремонты трубопроводов и котельного оборудования, а также завершить благоустройство на всех участках.
Также напомним, что в связи с погодными условиями ООО «БашРТС» приняло решение перенести гидравлические испытания на более поздний срок. В Уфе испытания начнутся 20 мая, а в других городах — 27 мая.
При плановом отключении холодной и горячей воды важно быть готовым, чтобы минимизировать неудобства. Вот несколько рекомендаций, что делать в такой ситуации:
Запаситесь водой: приготовьте запас чистой питьевой воды для питья, приготовления пищи и гигиенических нужд. Рекомендуется иметь на каждого члена семьи по 5-10 литров воды на сутки.
Подготовьте еду: заранее приготовьте или заморозьте пищу, чтобы не было необходимости готовить во время отключения воды. Используйте воду из запасов для приготовления пищи, если это потребуется.
Организуйте гигиену: подумайте о том, как вы будете справляться с гигиеническими процедурами без воды. Можно использовать ведра с водой для туалета, мытья рук и других нужд. Запаситесь сухими туалетными принадлежностями или влажными салфетками.
Уход за детьми и животными: подумайте о специфических потребностях детей и домашних животных во время отключения воды. Убедитесь, что у вас есть достаточно воды для их ухода.
Закройте водопроводные краны: перед началом отключения воды закройте все водопроводные краны в доме, чтобы предотвратить возможные утечки или повреждения водопроводных систем.