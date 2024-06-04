В Башкирии ожидается шквалистый ветер и град

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей республики в первые летние дни. Сегодня, 4 июня, днем температура воздуха составит в среднем до +23, +28°. Умеренный ветер южного и юго-восточного направлений. Местами, однако, возможно шквалистое усиление до сильного. По данным УГЗ Уфы, в течение ближайших часов ожидаются порывы со скоростью до 20 м/c.