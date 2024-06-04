В Башкирии ожидается шквалистый ветер и град

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Published Сегодня, 04:44
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей республики в первые летние дни. Сегодня, 4 июня, днем температура воздуха составит в среднем до +23, +28°. Умеренный ветер южного и юго-восточного направлений. Местами, однако, возможно шквалистое усиление до сильного. По данным УГЗ Уфы, в течение ближайших часов ожидаются порывы со скоростью до 20 м/c.
Кроме того, на территории республики прогнозируются кратковременные дожди и грозы. О том, чего следует избегать при неблагоприятных погодных условиях, также ранее рассказали в Управлении гражданской защиты.
К слову, осадки продолжаться в Башкирии на протяжении ближайших нескольких дней. Вместе с ними также прогнозируется град. Ледяные шарики до нескольких сантиметров в диаметре уже падали с неба в конце мая. Тогда из-за осадков ряд муниципалитетов частично либо полностью лишился электроснабжения.
В среду, 5 июня, ночью ожидается от +12 до +17°, днем воздух прогреется до +24, +29°. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах шквалистое усиление до сильного.
В четверг, 6 июня, температура воздуха ночью составит от +13 до +18°, днем +23, +28°. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый.