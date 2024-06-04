Уфимцев напугал столб черного дыма за торговым центром

Напомним, ранее с интервалом в несколько дней в Башкирии загорелись два приюта для животных. Так, в конце мая в питомнике под Уфой сгорели две собаки, а в понедельник, 3 мая, пожар произошел в Орджоникидзевском районе города. Огонь унес жизни девяти подопечных приюта. По одной из версий, оба учреждения могли поджечь.