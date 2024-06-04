Уфимцев напугал столб черного дыма за торговым центром

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Загоревшийся пенопласт привлек внимание уфимцев и сотрудников экстренных служб. Копозитный материал на площади 30 кв. м. загорелся на стройплощадке в окрестностях ул. Кобелева.
Ситуация находится под контролем МЧС. Тушением огня занимаются пожарные. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, ранее с интервалом в несколько дней в Башкирии загорелись два приюта для животных. Так, в конце мая в питомнике под Уфой сгорели две собаки, а в понедельник, 3 мая, пожар произошел в Орджоникидзевском районе города. Огонь унес жизни девяти подопечных приюта. По одной из версий, оба учреждения могли поджечь.