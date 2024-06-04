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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Уфимцев напугал столб черного дыма за торговым центром

Уфимцев напугал столб черного дыма за торговым центром

4 июня 2024, 10:40
Фото: 1MI
Источник дыма назвали в пресс-службе МЧС по РБ.

Загоревшийся пенопласт привлек внимание уфимцев и сотрудников экстренных служб. Копозитный материал на площади 30 кв. м. загорелся на стройплощадке в окрестностях ул. Кобелева.

По словам уфимцев, возгорание началось поблизости от ТЦ «Акварин».По словам уфимцев, возгорание началось поблизости от ТЦ «Акварин».
По словам уфимцев, возгорание началось поблизости от ТЦ «Акварин».
Фото: БашДТП/ Telegram

Ситуация находится под контролем МЧС. Тушением огня занимаются пожарные. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Загоревшийся пенопластЗагоревшийся пенопласт
Загоревшийся пенопласт
Фото: МЧС по РБ

Напомним, ранее с интервалом в несколько дней в Башкирии загорелись два приюта для животных. Так, в конце мая в питомнике под Уфой сгорели две собаки, а в понедельник, 3 мая, пожар произошел в Орджоникидзевском районе города. Огонь унес жизни девяти подопечных приюта. По одной из версий, оба учреждения могли поджечь.

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#Азамат Нухов#Общество#Башкирия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Собаки#Торговый центр#Орджоникидзевский район#Черный дым#Пенопласт#Стройплощадка#Улица Кобелева#Приют для животных
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