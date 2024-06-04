Трансфер Ивана Дроздова из ХК «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Конечно, для ХК «Салавата Юлаева» это шанс провести реструктуризацию и укрепить свои позиции за счет молодых игроков и изменения тренерского штаба. К тому же, взамен хоккейный клуб получил денежную компенсацию в размере 50 миллионов рублей и трех молодых игроков — нападающего Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова и Максима Агафонова. Все трое являются перспективными хоккеистами, но пока не имеют большого опыта игры на уровне КХЛ.