«Это Башкирия, детка!»

Свадебный кортеж двигался по улицам города, окруженный радостными окликами и музыкой. Однако, атмосфера праздника внезапно сменилась, когда водитель одной из машин и пассажир другой машины начали размахивать оружием через открытое с окно. Видимо, это была для них форма самовыражения или попытка добавить адреналина к уже яркому событию.