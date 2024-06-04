«Это Башкирия, детка!»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Свадебный кортеж двигался по улицам города, окруженный радостными окликами и музыкой. Однако, атмосфера праздника внезапно сменилась, когда водитель одной из машин и пассажир другой машины начали размахивать оружием через открытое с окно. Видимо, это была для них форма самовыражения или попытка добавить адреналина к уже яркому событию.
Запечатленные на видео эпизоды вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Многие осудили подобное поведение как опасное и неответственное.
— Лоб в лоб да ещё и автоматом прут. Не хотелось бы такого ощущения, что получили люди со встречной полосы, — писали комментаторы.
Другие же выражали свое удивление и шутили.
— Если у вас нет такой тусовки, то не зовите меня.
— Ещё бы танк для полного арсенала, — комментируют в соцсетях.
Свадебные кортежи являются традиционным элементом российских свадебных церемоний, однако использование огнестрельного оружия на улицах города является неприемлемым и опасным для окружающих. Положительные эмоции от свадьбы не должны переходить границы закона и безопасности, напоминают правоохранительные органы.
Видео: Янаул Online