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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Свадьба со стрельбой гремела в Башкирии

«Это Башкирия, детка!»

4 июня 2024, 09:20
Фото: 1MI

Свадьба со стрельбой гремела в Башкирии

В городе Янауле, республика Башкортостан, свадебное торжество превратилось в настоящий адреналиновый коктейль. Видеозапись из машин свадебного кортежа показывает моменты, когда участники начали размахивать оружием на дороге.

Свадебный кортеж двигался по улицам города, окруженный радостными окликами и музыкой. Однако, атмосфера праздника внезапно сменилась, когда водитель одной из машин и пассажир другой машины начали размахивать оружием через открытое с окно. Видимо, это была для них форма самовыражения или попытка добавить адреналина к уже яркому событию.

Запечатленные на видео эпизоды вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Многие осудили подобное поведение как опасное и неответственное.

— Лоб в лоб да ещё и автоматом прут. Не хотелось бы такого ощущения, что получили люди со встречной полосы, — писали комментаторы.

Другие же выражали свое удивление и шутили.

— Если у вас нет такой тусовки, то не зовите меня.
— Ещё бы танк для полного арсенала, — комментируют в соцсетях.

Свадебные кортежи являются традиционным элементом российских свадебных церемоний, однако использование огнестрельного оружия на улицах города является неприемлемым и опасным для окружающих. Положительные эмоции от свадьбы не должны переходить границы закона и безопасности, напоминают правоохранительные органы.

Видео: Янаул Online

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свадьба#Инциденты
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