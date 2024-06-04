РЭО проведет спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

Цель этой акции — призвать людей не только заботиться о своем здоровье, но и беречь окружающую среду. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что каждый несет ответственность за экологическое будущее России. И важно, что участники акции будут способствовать популяризации экологических привычек среди своих близких и знакомых. Организация такого мероприятия именно в рамках ПМЭФ имеет большое значение.