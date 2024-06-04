РЭО проведет спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Цель этой акции — призвать людей не только заботиться о своем здоровье, но и беречь окружающую среду. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что каждый несет ответственность за экологическое будущее России. И важно, что участники акции будут способствовать популяризации экологических привычек среди своих близких и знакомых. Организация такого мероприятия именно в рамках ПМЭФ имеет большое значение.
В начале акции знаменитые спортсмены проведут разминку для всех участников. Затем они отправятся убирать берег реки Новой, а аквалангисты помогут очистить дно. После трудной работы всех ждут вкусные угощения и розыгрыши подарков от партнеров акции. Об этом пишет 56orb.ru.
Среди знаменитостей, которые примут участие в акции, будут Татьяна Лебедева (российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира), Дмитрий Труненков (олимпийский чемпион по бобслею) и Наталья Воробьева (олимпийская чемпионка и чемпионка мира по вольной борьбе). Кроме того, событие поддержит Олимпийский совет Санкт-Петербурга.
Акция пройдет 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.
Российский экологический оператор (РЭО) является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.