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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

РЭО проведет спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

РЭО проведет спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

4 июня 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
Социальный проект «Команда Звездный Десант» и Российский экологический оператор проведут мероприятие под названием «ЭкоТропа Здоровья». Оно планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Цель этой акции — призвать людей не только заботиться о своем здоровье, но и беречь окружающую среду. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что каждый несет ответственность за экологическое будущее России. И важно, что участники акции будут способствовать популяризации экологических привычек среди своих близких и знакомых. Организация такого мероприятия именно в рамках ПМЭФ имеет большое значение.

В начале акции знаменитые спортсмены проведут разминку для всех участников. Затем они отправятся убирать берег реки Новой, а аквалангисты помогут очистить дно. После трудной работы всех ждут вкусные угощения и розыгрыши подарков от партнеров акции. Об этом пишет 56orb.ru.

Среди знаменитостей, которые примут участие в акции, будут Татьяна Лебедева (российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира), Дмитрий Труненков (олимпийский чемпион по бобслею) и Наталья Воробьева (олимпийская чемпионка и чемпионка мира по вольной борьбе). Кроме того, событие поддержит Олимпийский совет Санкт-Петербурга.

Акция пройдет 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.

Российский экологический оператор (РЭО) является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

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