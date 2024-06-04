Распродажа имущества «Башспирта»: посторонним вход воспрещен?

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
СМИ подтверждают, что «распродажа» активов «Башспирта» была заметна и после смены руководства, которая произошла в 2022 году (с августа 2022 года компанию возглавил бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов — прим. ред.). В частности, это касается непрофильных активов — например, нежилых помещений на ул. Зорге, имущественного комплекса в Демском районе и административно-складского комплекса на Уфимском шоссе. Судя по всему, речь идет как раз о складе на Уфимском шоссе, 38/1, который в 2023 году был продан ИП Чанышева Эльвира Маратовна по 10,16 тыс. руб. за 1 кв. метр. Напомним, что сделка в 2022 году между «Башспиртом» и «Атлантисом», в которой стоимость недвижимости за 1 кв. метр составила 15,26 тыс. руб., стала одним из поводов возбудить уголовное дело, поскольку СК РБ посчитал цену продажи заниженной. Почему участники сделки 2022 года стали фигурантами уголовного дела, а участники сделки 2023 года — нет, вопрос открытый.
Напомним, согласно договору здание 38/1 было оценено в 82,38 млн руб. Примечательно, что открытые данные системы rusprofile показывают, что Эльвира Чанышева является учредителем трех компаний, совокупная прибыль которых за 2023 год составила 93 тыс. руб.
СМИ со ссылкой на информированные источники считают, что уменьшение активов «Башспирта» в 2019–2021 гг. может быть связано с приватизацией компании — одного из крупнейших активов, который еще остался в собственности Республики Башкортостан. Так или иначе почему Александр Компанченко и Артур Хазигалеев по сделке 2022 года оказались в суде и СИЗО, в отличие от Раифа Абдрахимова и Эльвиры Чанышевой? Вопрос пока остается без ответа.
Редакция Mkset направила соответствующие запросы в прокуратуру РБ и АО «Башспирт» для получения комментариев.