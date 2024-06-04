Распродажа имущества «Башспирта»: посторонним вход воспрещен?

СМИ подтверждают, что «распродажа» активов «Башспирта» была заметна и после смены руководства, которая произошла в 2022 году (с августа 2022 года компанию возглавил бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов — прим. ред.). В частности, это касается непрофильных активов — например, нежилых помещений на ул. Зорге, имущественного комплекса в Демском районе и административно-складского комплекса на Уфимском шоссе. Судя по всему, речь идет как раз о складе на Уфимском шоссе, 38/1, который в 2023 году был продан ИП Чанышева Эльвира Маратовна по 10,16 тыс. руб. за 1 кв. метр. Напомним, что сделка в 2022 году между «Башспиртом» и «Атлантисом», в которой стоимость недвижимости за 1 кв. метр составила 15,26 тыс. руб., стала одним из поводов возбудить уголовное дело, поскольку СК РБ посчитал цену продажи заниженной. Почему участники сделки 2022 года стали фигурантами уголовного дела, а участники сделки 2023 года — нет, вопрос открытый.