Путину жалуются на варварство в Башкирии

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
На улице Заповедной в Уфе авторы обращения купили первый дом еще в 2007 году. Тогда дорога вела в тупик, а на улице не было даже асфальтового покрытия. Нужную инфраструктуру, в том числе покрытие, жители, как рассказали они Mkset, оплатили за свой счёт. Вышло всё по квитанциям в круглую сумму — порядка ₽900 000 с каждого жителя улицы, а потом коммуникации оказались собственностью города.
Проблемы начались еще в 2015 году. Как считают нагаевцы, застройщики «с грубым нарушением законодательства» межевали и осваивали участки, лишив тех, кто купил у них дома, «элементарных дорог, тротуаров и освещения». При этом компании, о которых идет речь, уже ликвидированы, а земли «очень удобно» переданы их правопреемникам.
Мы побеседовали о сложившейся ситуации с правозащитником Артуром Галлямовым.
— Жители улицы Заповедной обратились к нам в начале этого года. Они давно самостоятельно направляли жалобы в прокуратуру, администрацию и иные надзорные органы на объект самовольной постройки — дорогу-перемычку, соединившую их улицу с новой застройкой. Однако, все они, хоть и признают нарушение, но уклоняются от принятия конкретных мер, а именно: инициировать снос этой незаконно построенной дорог, — пояснил Mkset юрист Артур Галлямов.
Как сообщил редакции правозащитник, по всем этим фактам был подан иск в суд.
— Нами в суд подан иск о признании незаконным бездействия прокуратуры и УЗиО города и об обязании принятия предусмотренных законом мер, — указал Галлямов.
Письменные ответы органов власти и правоохранительных ведомств имеются в распоряжении Mkset. Как считают нагаевцы, инстанции направляют проблему друг на друга и отказываются разрешать ситуацию.
Мы публикуем полный текст обращения жителей посёлка.
Уважаемые Владимир Владимирович и Александр Иванович!
Просим вас навести порядок в городе Уфа, поскольку местные власти в интересах влиятельных предпринимателей, в том числе муниципальных депутатов, допустили хаотичную застройку в селе Нагаево Октябрьского района города Уфы, а теперь отсутствие инфраструктуры пытаются решить за наш счет, при этом откровенно стравливая жителей села между собой.
В 2007–2011 годах, мы приобрели дома по улице Заповедной в селе Нагаево, помимо этого мы также оплатили строительство сопутствующей инженерной инфраструктуры, в частности, автодороги с асфальтовым покрытием по улице.
Только за строительство дороги, по ценам тех лет каждый из нас заплатил по ₽900 000, это и сейчас не маленькая сумма.
На тот момент наша улица была тупиковой и заканчивалась, упираясь в овраг, лесопосадкой, дальше было большое лесистое поле, относящееся к сельхозугодиям.
В 2015 году, некое ООО «Молочная усадьба» каким-то образом через Арбитражный суд Башкирии обязало город заключить договор купли-продажи земельных участков на указанном выше поле с расположенными на них городскими лесами. Затем земли были проданы в ООО «Пионер» и ООО «Телекоминвест».
Разумеется, земли сельхозназначения перевели в земли под индивидуальное жилищное строительство, размежевали на тысячи участков и за несколько лет ударными темпами на бывшем поле построили и продали свыше 4 000 частных домов.
Предполагаем, что застройщики не утруждали себя разработкой и утверждением проекта планировки и инфраструктуры будущей жилой застройки, межевали и застраивали участки с грубым нарушением градостроительного законодательства, а местные власти не обращали на это внимания.
С самого начала этой варварской застройки мы периодически обращались в администрацию, района, города, к главе республики Хабирову Р.Ф. и иные надзорные органы, но мер никто из них не принял.
В результате, тысячи граждан, купившие дома у этих застройщиков теперь оказались лишены элементарных дорог, тротуаров и освещения.
Обе фирмы застройщика в настоящее время ликвидированы, а остатки земли переданы их правопреемникам.
Один из таких участков, удачно для них расположен в конце нашей улицы Заповедной. Собственники участка, невзирая на разрешенный вид его использования (благоустройство территории) самовольно, незаконно засыпали овраг и построили асфальтную дорогу, которая соединила новоселов с дорогой по нашей улице.
Сначала по нашей улице пошли тяжелые грузовые машины к стройке, а по мере заселения двинулся и бесконечный поток легкового транспорта в тысячи машин в сутки. Мы не можем спокойно ходить по улице, тротуаров у нас нет, мы боимся за наших гуляющих детей, испытываем на себе бесконечный шум и прочие неудобства от примыкания к ставшей фактически автомагистралью дороге.
Кроме того, мы предполагаем, что правопреемники застройщика, засыпали естественный овраг с протекающим по нему естественным ручьем, проходящий через их участок. В весенне-осенний период он наполнялся талыми и дождевыми водами, так же в этот овраг проложено ливневое водоотведение с нашей улицы Заповедной.
Теперь вся эта вода скапливается в наших подвалах и на земельных участках.
Куда только мы ни жаловались на эту самовольно построенную дорогу — в администрацию района, города, прокуратуру и так далее. Но никто из них и не думает обязать собственника участка ее сносить, как это было бы в любом другом случае с самовольной постройкой.
Всем удобно, что многотысячный поселок имеет хорошую асфальтную дорогу для выезда и въезда по нашей улице. Разумеется, если устранить эту перемычку, жильцы начнут требовать альтернативные дорожные варианты, а их нет: застройщик и муниципалитет об этом не позаботились.
При этом, хоть застройщики и ликвидировались, у них есть правопреемники и никуда не делись сами выгодоприобретатели этой стройки.
Даже сейчас, у них есть возможность построить нормальные дороги, даже более удобные, чем по нашей улице, в плане выезда и въезда, но они этого не делают, а муниципалитет и Республика бездействуют.
Ведь так удобно: мы когда-то за свой счет построили дорогу, а новые жильцы и их получающий сверхприбыли застройщик на этом сэкономили.
При этом с подачи муниципальных властей, наше недовольство преподносится так, словно мы зажравшиеся буржуи: на ровном месте, без причины пытаемся помешать тысячам граждан нормально существовать!
Владимир Владимирович, просим Вас обратить внимание Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова на бардак в нашем селе.
Александр Иванович просим Вас инициировать проверку на коррупционную составляющую в отношении муниципальных властей Октябрьского района города Уфы и города Уфы, прокуратуры и иных надзорных органов, которые бездействовали и бездействуют по отношению грубых нарушений со стороны застройщика.