Путину жалуются на варварство в Башкирии

На улице Заповедной в Уфе авторы обращения купили первый дом еще в 2007 году. Тогда дорога вела в тупик, а на улице не было даже асфальтового покрытия. Нужную инфраструктуру, в том числе покрытие, жители, как рассказали они Mkset, оплатили за свой счёт. Вышло всё по квитанциям в круглую сумму — порядка ₽900 000 с каждого жителя улицы, а потом коммуникации оказались собственностью города.