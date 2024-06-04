Необычное приключение голого пациента в Уфе

Впоследствии пользователи социальных сетей начали активно обсуждать происходящее. Комментарии различались: от предположений о причинах такого поведения до юмористических замечаний. Некоторые предложили версию о том, что пациент решительно отправился домой за полисом или что ему назначена пробежка для легкости. Другие шутили о том, что он перепутал больницу и направился в психиатрическое отделение.