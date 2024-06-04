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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Голый мужчина пробежался по Уфе

Необычное приключение голого пациента в Уфе

4 июня 2024, 09:43
Фото: Vk.ru/Новости Уфы и Республики Башкортостан|Уфа Уфе

Голый мужчина пробежался по Уфе

В центре Уфы недавно произошло нечто необычное — голый пациент сбежал из местной больницы. Очевидцы удивленно засняли момент, когда обнаженный мужчина стремительно пробегал по двору медучреждения, словно исполняя какое-то странное задание.

Событие, произошедшее в Уфе, описывает удивительную историю голого пациента, который решительно бросился к свободе из-под стен больницы. На видеозаписях можно увидеть его бегство по территории медучреждения под возгласы удивленных свидетелей. Этот необычный случай вызвал широкий резонанс в обществе.

Впоследствии пользователи социальных сетей начали активно обсуждать происходящее. Комментарии различались: от предположений о причинах такого поведения до юмористических замечаний. Некоторые предложили версию о том, что пациент решительно отправился домой за полисом или что ему назначена пробежка для легкости. Другие шутили о том, что он перепутал больницу и направился в психиатрическое отделение.

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Этот случай не первый подобный в Уфе — недавно на уфимской набережной был замечен абсолютно обнаженный мужчина, отдыхающий на солнце рядом со своей спутницей. Под жарким солнцем фонтанов возле монумента Дружбы парочка привлекала к себе всеобщее внимание своим необычным поведением.

Эти два эпизода создали особую атмосферу загадочности и интереса к странным явлениям в городской жизни Уфы.


Видео: Новости Уфы и Республики Башкортостан|Уфа

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