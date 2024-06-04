Не все равны перед законом: что происходит в деле о продаже имущества «Башспирта»?

Добавим, что Mkset уже писал о том, что «распродажа» непрофильных активов «Башспирта» продолжилась и после смены руководства в 2022 году, когда компанию возглавил бывший вице-премьер РБ Раиф Абдрахимов. В частности, упоминаются нежилые помещения на ул. Зорге, имущественный комплекс в Демском районе и административно-складской комплекс на Уфимском шоссе. Судя по всему, речь в той публикации идет как раз о складе на Уфимском шоссе, 38/1, который в 2023 году был продан ИП Чанышева Эльвира Маратовна по 10,16 тыс. руб. за 1 кв. метр. К этому можно добавить еще одну деталь: согласно договору, здание на Уфимском шоссе, 38/1 было оценено в 82,38 млн руб. При этом открытые данные системы rusprofile показывают, что Эльвира Чанышева является учредителем трех компаний, совокупная прибыль которых за 2023 год составила лишь 93 тыс. руб.