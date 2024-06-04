Не все равны перед законом: что происходит в деле о продаже имущества «Башспирта»?

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Напомним, фигурантами уголовного дела стали экс-депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев и бывший директор ТД «Башспирт» Александр Компанченко. Они находятся в СИЗО с апреля, Верховный суд РБ оставил в силе избранную Советским районным судом Уфы меру пресечения.
Mkset проанализировал материалы этого дела (имеются в распоряжении редакции). По данным следствия, фигуранты дела в 2021–2022 гг. предположительно организовали отчуждение имущества ТД «Башспирт» по заниженной стоимости: стоимость сделок составила более 132 млн рублей, их рыночная стоимость — более 195 млн рублей. После отчуждения имущество сдали в аренду госкомпании за 25 млн руб. Ущерб региону как акционеру АО «Башспирт» следствие оценивает в 88 млн руб. Подчеркнем, что причиной стала «заниженная стоимость» недвижимости.
В процессе изучения материалов редакция Mkset обнаружила интересную деталь — в документах по купле-продаже вышеобозначенного имущества «Башспирта» (договор имеется в распоряжении редакции). Так, в договоре между ООО «ТД „Башспирт“ и ООО „Атлантис“, который датирован 11.04.22, в числе недвижимости фигурирует нежилое здание по адресу Уфимское шоссе, 36, общей площадью 2523 кв. м, его стоимость — 38,5 млн руб. (в том числе НДС). Сторонам сделки — директору ООО „ТД „Башспирт“ Александру Компанченко и фактическому руководителю компании „Атлантис“ Артуру Хазигалееву — как раз и были предъявлены обвинения со стороны Следкома РБ. Согласно расчетам, в этой сделке стоимость за 1 кв. м составила 15,26 тыс. руб.
Обратим внимание на аналогичный договор между АО «Башспирт» и ИП Чанышева Эльвира Маратовна, который датирован 20.02.23 (имеется в распоряжении редакции). Согласно этому договору, нежилое здание общей площадью 8106,7 кв. м по адресу Уфимское шоссе, 38/1, было продано за 82,38 млн руб. То есть стоимость за 1 кв. метр составила 10,16 тыс. руб. Из этого можно сделать вывод, что «распродажа» имущества «Башспирта» продолжалась и после эпизода, который заинтересовал Следственный комитет республики, более того стоимость за квадратный метр очевидно выглядит еще меньше, чем в сделке с «Атлантисом».
Но если цену в сделке с «Атлантисом» Следком РБ определил как заниженную, то почему без внимания осталась сделка с ИП, в которой цена за квадратный метр оказывается еще ниже? Это буквально соседние здания, которые используются как складские комплексы. Но тогда почему никто из участников договора 2023 года, если верить онлайн-картотеке судебных дел, не является фигурантом уголовного дела и не сидит в СИЗО — ни гендиректор «Башспирта» Раиф Абдрахимов, ни ИП Чанышева Эльвира Маратовна? В чем причина такого внимания к сделке 2022 года и почему без внимания осталась сделка 2023 года?
Mkset обратился за комментарием по данной ситуации к профессионалам.
— Все претензии, связанные с отчуждением чего-то по заниженной или завышенной цене должны разрешаться в гражданском порядке, путем предъявления иска собственниками к руководителю о возмещении вреда. Такие действия не образуют состава хищения. В случае прямого умысла на причинение ущерба организации такие действия можно квалифицировать как преступное злоупотребление полномочиями, но никак не хищение. Также очень много вопросов к обоснованности следственных выводов о завышении (занижении) цены. Как правило, эти выводы делаются на основе заключений ангажированных оценщиков, которые выполняют задачу следствия. Очень часто эти заключения можно разбить тем, что эксперт применил неправильный подход, то есть выбрал не ту методику. Например, имущество было продано по остаточной стоимости, а эксперт его оценивает как готовый бизнес — при том, что бизнеса никакого не было. В общем, все уголовные дела по этой тематике, как правило, заказные. В случае с «Башспиртом» вопросы начинают возникать после того, как выясняется, что сделки по еще менее выгодной цене следственные органы не заинтересовали, — отметил юрист Виталий Буркин.
Добавим, что Mkset уже писал о том, что «распродажа» непрофильных активов «Башспирта» продолжилась и после смены руководства в 2022 году, когда компанию возглавил бывший вице-премьер РБ Раиф Абдрахимов. В частности, упоминаются нежилые помещения на ул. Зорге, имущественный комплекс в Демском районе и административно-складской комплекс на Уфимском шоссе. Судя по всему, речь в той публикации идет как раз о складе на Уфимском шоссе, 38/1, который в 2023 году был продан ИП Чанышева Эльвира Маратовна по 10,16 тыс. руб. за 1 кв. метр. К этому можно добавить еще одну деталь: согласно договору, здание на Уфимском шоссе, 38/1 было оценено в 82,38 млн руб. При этом открытые данные системы rusprofile показывают, что Эльвира Чанышева является учредителем трех компаний, совокупная прибыль которых за 2023 год составила лишь 93 тыс. руб.
В завершение подчеркнем, что вопрос о том, почему Александр Компанченко и Артур Хазигалеев по сделке 2022 года оказались в суде и СИЗО, в отличие от Раифа Абдрахимова и Эльвиры Чанышевой, пока остается максимально открытым.
Чтобы прояснить ситуацию, редакция Mkset направила соответствующие запросы в прокуратуру РБ и АО «Башспирт» для получения комментариев. На момент выхода материала ответы в редакцию не поступили.
Mkset продолжает следить за развитием событий.