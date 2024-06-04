На природе и с городским комфортом! Открыты продажи квартир в ЖК «Зубово Life Garden»

Напоминаем, что при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете использовать материнский капитал или военный сертификат, а также оформить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» от 6% годовых и «Господдержка 2020» от 8% годовых. Главное — успеть воспользоваться предложением, ведь в текущем виде льготные программы действуют только до 1 июля 2024 года. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.