На природе и с городским комфортом! Открыты продажи квартир в ЖК «Зубово Life Garden»

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Вас ждёт широкий выбор квартир с площадью от 24 до 52 кв. м. А стоимость квартир на этапе старта продаж всего от 3 млн 300 тысяч рублей.
Именно здесь, в окружении природы, вы найдёте умиротворение и комфортную среду для жизни. Закрытая территория и видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса. Кирпичные дома с высокой степенью энергоэффективности. Ровные асфальтированные дороги и просторные парковочные площадки.
— Наша основная идея состояла в том, что у человека, который переезжает и живет за городом, должна быть возможность общаться с природой, даже в многоквартирном доме. Поэтому проектируя ЖК «Зубово Life Garden» мы выбрали среднеэтажную застройку, создав таким образом невысокую плотность заселения территории. Качественное и современное дворовое пространство, парковочные места и достаточное количество света, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Жизнь в пригороде предполагает уединение и комфорт, но уж точно не скуку. Концепция ЖК «Зубово Life Garden» продумана таким образом, чтобы каждый член семьи мог реализовать свои увлечения и интересы.
— Прежде всего, это закрытые внутренние дворы в новых домах. В этом уютном пространстве могут проводить время только жители или их гости, двор закрыт для машин. Молодые мамы оценят возможность отпустить ребенка поиграть на новой детской площадке, не беспокоясь за его безопасность. Наблюдать за сыном или дочкой можно с балкона или из окна просторной кухни-гостиной, готовя в это время вкусный ужин для всей семьи. Для людей старшего возраста во дворах будут обустроены зоны отдыха с комфортными лавочками — здесь можно будет читать книги на свежем воздухе или обмениваться важными новостями с соседями, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
На сегодняшний день 19 домов уже сдано и заселено, а это значит, что вы можете лично приехать и познакомиться с проектом. Прогуляться по благоустроенной территории, подышать чистым свежим воздухом и оценить близость природы, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Прямо на территории ЖК находятся современная школа и детский сад, работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
За последние годы тема внутреннего баланса стала одной из самых популярных. Именно поэтому сегодня так много людей стремятся переехать жить загород, а застройщики предоставляют им такую прекрасную возможность строя жильё под любые предпочтения и кошелёк, но конечно самые выгодные цены на старте продаж.
Напоминаем, что при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете использовать материнский капитал или военный сертификат, а также оформить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» от 6% годовых и «Господдержка 2020» от 8% годовых. Главное — успеть воспользоваться предложением, ведь в текущем виде льготные программы действуют только до 1 июля 2024 года. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.
Ждём вас в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98.
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