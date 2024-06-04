Мужчина подрался с домофоном в Башкирии

События, произошедшие на Губкина, 28 в Салавате в Башкирии, оставили жителей этого района в шоке. Разъяренный мужчина, чья личность не была раскрыта, испытывая явные трудности с функционированием домофона, решительно принялся за его «ремонт». Возможно, он ожидал более благосклонной реакции со стороны техники или хотел просто выразить свое недовольство.