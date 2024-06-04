mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Летчик из Уфы запрыгнул в Книгу рекордов

Летчик из Уфы запрыгнул в Книгу рекордов

4 июня 2024, 13:08
Фото: Vk.ru/Александр Лынник
Представьте себе прыжок с парашютом с высоты более 10 тысяч метров, где температура за бортом опускается до леденящих -55 градусов. Именно такой подвиг совершил летчик-инструктор из Уфы Александр Лынник вместе со своей командой, установив тем самым новый рекорд России.

В поисках новых вызовов и экстремальных испытаний летчик-инструктор Александр Лынник решил отправиться на Северный полюс, чтобы проверить свои навыки и отечественное оборудование. Вместе со своей командой они осуществили уникальный прыжок, который стал не только спортивным достижением, но и частью программы по освоению Арктики.

Несмотря на жесткий климат и экстремальные условия, летчики были готовы к вызовам, которые представляла перед ними дикая арктическая природа, с помощью специальных разработанные костюмы с подогревом и кислородной системой.

Прыжок на Северном полюсе стал не только новой страничкой в спортивной биографии команды из Уфы, но и ярким примером самопознания и самопроверки в экстремальных условиях. Их удачная миссия заслужено запечатлена в Книге рекордов России как одно из самых захватывающих достижений в мире авиационных трюков.

Читайте также:
Юный шумахер ушел от погони из шести экипажей ДПС в УфеИз горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в СалаватеГлава Башкирии поделился волнующей новостью
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Книга рекордов#Александр Лынник
Подпишитесь
Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов
Сегодня, 12:16
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Сегодня, 05:01
В Башкирии ожидается шквалистый ветер и град
Сегодня, 04:44
Бузова в Уфе подложила «свинью» всей эстраде России
Сегодня, 04:42
Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет
Вчера, 16:47
В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки
Вчера, 12:24
"