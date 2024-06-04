Летчик из Уфы запрыгнул в Книгу рекордов

В поисках новых вызовов и экстремальных испытаний летчик-инструктор Александр Лынник решил отправиться на Северный полюс, чтобы проверить свои навыки и отечественное оборудование. Вместе со своей командой они осуществили уникальный прыжок, который стал не только спортивным достижением, но и частью программы по освоению Арктики.