Из горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в Салавате

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Инцидент произошел на 1,5 квадратных метрах лестничной клетки пятиэтажного дома в Башкирии, в городе Салават. Пожар быстро распространился из-за горючего мусора, заполнив подъезд густым дымом. Несмотря на сложные условия работы, 11 специалистов МЧС по РБ оперативно прибыли на место происшествия.
Спасатели не только эффективно потушили возгорание, но и организовали эвакуацию жильцов здания. Десять человек самостоятельно выбрались из задымленного помещения до прибытия спасателей. Еще двое нуждающихся в помощи были успешно выведены из опасной зоны.
Один из самых трогательных моментов этой операции — это спасение домашних животных. В одной из квартир оставались 10 шпицев и 3 кошки, которых удалось вынести на свежий воздух благодаря отваге и решительности сотрудников МЧС по РБ.
Напомним о другом инциденте в городе Салават, в котором жители улицы Уфимской столкнулись с опасным пожаром. Тогда тоже благодаря спасателем удалось вытащить пенсионерку и целое семейство шпицев из опасной зоны.