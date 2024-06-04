Из горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в Салавате

Спасатели не только эффективно потушили возгорание, но и организовали эвакуацию жильцов здания. Десять человек самостоятельно выбрались из задымленного помещения до прибытия спасателей. Еще двое нуждающихся в помощи были успешно выведены из опасной зоны.