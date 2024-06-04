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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Из горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в Салавате

Из горящего мусора спасли десять шпицев и трех кошек в Салавате

4 июня 2024, 11:03
Фото: МЧС по РБ
Внезапно вспыхнувшее пламя на лестничной клетке поставило под угрозу жизни людей и их любимых животных, сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел на 1,5 квадратных метрах лестничной клетки пятиэтажного дома в Башкирии, в городе Салават. Пожар быстро распространился из-за горючего мусора, заполнив подъезд густым дымом. Несмотря на сложные условия работы, 11 специалистов МЧС по РБ оперативно прибыли на место происшествия.

Спасатели не только эффективно потушили возгорание, но и организовали эвакуацию жильцов здания. Десять человек самостоятельно выбрались из задымленного помещения до прибытия спасателей. Еще двое нуждающихся в помощи были успешно выведены из опасной зоны.

Один из самых трогательных моментов этой операции — это спасение домашних животных. В одной из квартир оставались 10 шпицев и 3 кошки, которых удалось вынести на свежий воздух благодаря отваге и решительности сотрудников МЧС по РБ.

Напомним о другом инциденте в городе Салават, в котором жители улицы Уфимской столкнулись с опасным пожаром. Тогда тоже благодаря спасателем удалось вытащить пенсионерку и целое семейство шпицев из опасной зоны.

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