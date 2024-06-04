Глава Башкирии поделился волнующей новостью

Зубры, или европейский бизон, обладают необычайным символическим значением для местного населения и являются непременным элементом экосистемы региона. Их присутствие означает не только возможность наблюдать за уникальными животными на своей территории, но также является индикатором успешности усилий по сохранению окружающей среды.