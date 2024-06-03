Жалоба на наряд Ольги Бузовой в Уфе дошла до Следственного комитета

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Проверка СК России
Сценический наряд артистки настолько возмутил горожан, что они даже написали в Следственный комитет. Сообщение появилось на официальной странице федерального ведомства в VK:
— Прошу провести проверку и привлечь участников «Голой вечеринки 2» к ответственности! — написала пользователь соцсети Марина Ефремова.
Ответ на обращение уже от регионального ведомства поступил практически сразу. Представители СК заявили, что приняли обращения для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции самого управления:
— Здравствуйте, Вам отвечает старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Башкортостан Каневский Евгений Александрович. Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства.
В свою очередь телеграм-канал «Антиглянец» написал:
— Помнится, Ольга Бузова публично осудила «голую вечеринку». Но зато для выступления в Уфе на концерте по случаю (!) Дня защиты детей у нее был максимально уместный наряд, конечно!
Возмущенные комментарии появились и на странице главы республики Радия Хабирова
— Уважаемый Радий Фаритович, кто ответственный за то что на празднике защиты детей скакала полуголая девица? Какие моральные ценности в детях взращивает такое выступление? — задалась вопросом одна из жительниц Уфы.
На сообщение уфимки ответили представители мэрии. Они напомнили: певица выступала в рамках мероприятия VK Fest. Это событие в целом, как и номер артистки в частности, не были приурочены ко Дню защиты детей. Тем не менее, в администрации добавили, что передали сообщение организаторам мероприятия.
Внимание от депутата
Без внимания выступление не оставил и депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров, о котором сообщалось выше. Его пост собрал более трехсот комментариев жителей, разделив пользователей на два лагеря. Одни яро осудили такой наряд артистки и ее пение под фонограмму, другие же утверждают, что Бузова — далеко не первая звезда российской эстрады, выступающая на сцене в таком виде.
В соцсетях чёрный купальник артистки уже назвали нарядом с голой вечеринки еще одного известного блогера Анастасии Ивлеевой, чье закрытое мероприятие, кажется, будут вспоминать еще долго. Пользователи пошутили, что Ольга, кажется, тоже «вошла не в ту дверь».
— Ивлеева была на закрытой вечеринке, а это открытое шоу. Там дети и это мульманская республика.
— Кто там говорил, что Ивлеева — это кринж года? А приехать в республику к мусульманам с голой ж… — это норм. На Ивлеевской вечеринке хотя бы детей не было.
— Ивлеева хотя бы не прилюдно оголялась на закрытой вечеринке, это кто-то слил фото в интернет, а Бузова каждый день выставляется полураздетая, считая себя звездой вседозволенности — петь, не имея вокальных данных, танцевать, будучи корявой, как палка. Хватит уже этой безвкусицы!
Реакция артистки и ее благодарность мэру города
Сама Ольга Бузова такой фидбек на свой сценический наряд вряд ли ожидала и пока никак не комментировала. Будет ли она менять его на следующем выступлении в рамках VK Festa, пока неизвестно. В телеграм-канале артистка лишь разместила пост с благодарностью Уфе и лично мэру города Ратмиру Мавлиеву, встреча с котором состоялась после концерта.
В беседе с певицей градоначальник отметил, что был бы рад видеть Бузову в числе почетных гостей на мероприятиях по случаю празднования 450-летия Уфы.
К слову, это уже не первый подобный скандал с участием Ольги Бузовой. Несколько лет назад Следственный комитет Волгограда уже проверял на законность фотографию артистки в купальнике на фоне храма Александра Невского. Тогда, правда, всё ограничилось лишь удалением самого снимка из соцсетей. Повторится ли волгоградский сценарий в случае с Уфой?
VK Fest в Уфе, по словам организаторов, собрал более 13 тысяч человек. В том числе и детей. Столица республики в этом году не только впервые стала площадкой для проведения, но также и открыла его. Далее фестиваль пройдет в Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.