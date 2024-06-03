Выпавшего из окна ребенка отправили в реанимацию в Уфе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
С приходом летней жары в Башкирии вновь регистрируются случаи падения детей из окон многоквартирных домов. Так, пятилетний ребенок выпал из квартиры на пятом этаже дома по проспекту Октября, 24 в Советском районе Уфы.
После падения ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Малыша экстренно доставили в реанимацию.
По предварительным данным, падение произошло после того, как он облокотился на установленную в оконной раме сетку от насекомых.
Отметим, что ежегодно в летний сезон в Башкирии происходят случаи падения детей из окон. Чаще всего падают дети, оставленные без присмотра взрослых.
Прошлым летом к Радию Хабирову обратилась жительница республики с необычным предложением. Женщина назвала нестандартный способ борьбы с «детопадом».