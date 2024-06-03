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Выпавшего из окна ребенка отправили в реанимацию в Уфе

Выпавшего из окна ребенка отправили в реанимацию в Уфе

3 июня 2024, 08:14
Фото: 1MI
Пятилетний ребенок упал с высоты нескольких метров из окна дома на проспекте Октября, сообщает городское управление защиты населения.

С приходом летней жары в Башкирии вновь регистрируются случаи падения детей из окон многоквартирных домов. Так, пятилетний ребенок выпал из квартиры на пятом этаже дома по проспекту Октября, 24 в Советском районе Уфы.

После падения ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Малыша экстренно доставили в реанимацию.

По предварительным данным, падение произошло после того, как он облокотился на установленную в оконной раме сетку от насекомых.

Отметим, что ежегодно в летний сезон в Башкирии происходят случаи падения детей из окон. Чаще всего падают дети, оставленные без присмотра взрослых.

Прошлым летом к Радию Хабирову обратилась жительница республики с необычным предложением. Женщина назвала нестандартный способ борьбы с «детопадом».

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