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Боец прибыл из зоны СВО в Башкирию ради младенца

Боец прибыл из зоны СВО в Башкирию ради младенца

3 июня 2024, 08:43
Фото: 1MI
Участник спецоперации с позывным «Волк» прибыл на свою малую родину, чтобы встретиться с супругой и новорожденным ребенком, сообщил глава администрации Мечетлинского района Анис Асаддулин.

Участник СВО из Башкирии с позывном «Волк» стал отцом. Новорожденную девочку назвали Амалия — на выписку из роддома военнослужащий прибыл прямо из зоны спецоперации. Фото из медицинского учреждения в своём канале опубликовал «Башкирский батальон».

Фото: Анис Асаддулин/ VK.com

Отмечается, что связать себя узами брака военнослужащий решил в апреле 2023 года. Тогда он находился в первом отпуске после отправки на СВО в сентября 2022 года.

Ранее к военнослужащим в составе батальона имени Шаймуратова присоединился необычный сослуживец. В зоне спецоперации с ними находится хорек.

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#Уфа#Башкортостан
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