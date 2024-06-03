Боец прибыл из зоны СВО в Башкирию ради младенца

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Участник СВО из Башкирии с позывном «Волк» стал отцом. Новорожденную девочку назвали Амалия — на выписку из роддома военнослужащий прибыл прямо из зоны спецоперации. Фото из медицинского учреждения в своём канале опубликовал «Башкирский батальон».
Отмечается, что связать себя узами брака военнослужащий решил в апреле 2023 года. Тогда он находился в первом отпуске после отправки на СВО в сентября 2022 года.
Ранее к военнослужащим в составе батальона имени Шаймуратова присоединился необычный сослуживец. В зоне спецоперации с ними находится хорек.