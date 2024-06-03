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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

В Уфе заживо сгорели 60 кошек и три собаки

В Уфе заживо сгорели 60 кошек и три собаки

3 июня 2024, 12:33
Фото: МЧС
В Уфе жертвами крупного пожара на складе ритуальной продукции стали десятки домашних животных, сообщили Mkset в МЧС Башкирии.

Трагический инцидент случился в здании на улице Ульяновых — в районе «Колхозного рынка». Во время ликвидации пламени спасатели обнаружили помещение с клетками для животных. Все питомцы в итоге погибли. Из людей, к счастью, никто не пострадал. По данным телеграм-каналов, речь идет о 60 кошках и трех собаках.

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— Причина пожара устанавливается, дознаватель МЧС России выясняется все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали инцидент огнеборцы.
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