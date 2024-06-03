В Уфе заживо сгорели 60 кошек и три собаки

Трагический инцидент случился в здании на улице Ульяновых — в районе «Колхозного рынка». Во время ликвидации пламени спасатели обнаружили помещение с клетками для животных. Все питомцы в итоге погибли. Из людей, к счастью, никто не пострадал. По данным телеграм-каналов, речь идет о 60 кошках и трех собаках.