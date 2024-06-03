В Уфе из огня вывели 16 человек

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Published Сегодня, 05:34
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Два пожара произошли на территории Орджоникидзевского района в Уфе с интервалом в несколько минут в минувшее воскресенье, 2 июня, сообщает МЧС Башкирии.
В высотке на улице Макарова от огня вспыхнула деревянная дверь и находившийся поблизости мусор. Из жилого здания были спасены 16 человек, в числе которых трое детей. Кроме того, верхний этаж здания самостоятельно покинули еще 45 человек. К тушению огня привлекались 33 человека и 9 единиц техники.
Как предполагает дознаватель МЧС России, одной из вероятных причин пожара мог стать поджог. Обстоятельства выясняются.
В тот же день пожар также произошел по улице Кремлевской. В двухэтажном расселенном доме горел хлам и крыша на общей площади 70 кв. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Предположительно, пожар произошел в результате поджога.