В Уфе из огня вывели 16 человек

В высотке на улице Макарова от огня вспыхнула деревянная дверь и находившийся поблизости мусор. Из жилого здания были спасены 16 человек, в числе которых трое детей. Кроме того, верхний этаж здания самостоятельно покинули еще 45 человек. К тушению огня привлекались 33 человека и 9 единиц техники.