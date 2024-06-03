В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки

Из этого можно сделать вывод, что «Башспирт» продавал имущество и после сделки с «Атлантисом», из-за которой в СИЗО сейчас находятся Артур Хазигалеев, фактический руководитель «Атлантиса», и Александр Компанченко, занимавший на тот момент пост директора ООО «ТД „Башспирт“. Более того, стоимость за квадратный метр очевидно выглядит еще меньше, чем в сделке с „Атлантисом“. При этом никто из участников более позднего договора, если верить онлайн-картотеке судебных дел, не является фигурантом уголовного дела и не сидит в СИЗО — ни гендиректор Раиф Абдрахимов, ни ИП Чанышева Эльвира Маратовна. Тогда в чем причина столь пристального внимания к сделке 2022 года и почему без внимания осталась сделка 2023 года?