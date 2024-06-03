В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Напомним, фигурантами уголовного дела стали экс-депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев и бывший директор ТД «Башспирт» Александр Компанченко. 10 апреля им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, Верховный суд РБ оставил в силе избранную Советским районным судом Уфы меру пресечения.
Как уточняется на сайте Следкома РБ, фигуранты дела в 2021–2022 гг. организовали отчуждение имущества ТД «Башспирт» по заниженной стоимости, после чего сдали его в аренду госкомпании за 25 млн руб. Ущерб региону как акционеру АО «Башспирт» следствие оценивает в 88 млн руб.
Стоит отметить интересную деталь, которую Mkset обнаружила при изучении документов по купле-продаже обозначенного имущества. В договоре между ООО «ТД „Башспирт“ и ООО „Атлантис“, который датирован 11.04.22, в числе недвижимости фигурирует нежилое здание по адресу Уфимское шоссе, 36, общей площадью 2523 кв. м, его стоимость — 38,5 млн руб. (в том числе НДС). То есть стоимость за 1 кв. м составляет 15,26 тыс. руб. При этом обратим внимание на аналогичный договор между АО „Башспирт“ и ИП Чанышева, который датирован 20.02.23. Согласно этому договору, находящееся рядом нежилое здание общей площадью 8106,7 кв. м по адресу Уфимское шоссе, 38/1, было продано за 82,38 млн руб. То есть стоимость за 1 кв. метр составила 10,16 тыс. руб.
Из этого можно сделать вывод, что «Башспирт» продавал имущество и после сделки с «Атлантисом», из-за которой в СИЗО сейчас находятся Артур Хазигалеев, фактический руководитель «Атлантиса», и Александр Компанченко, занимавший на тот момент пост директора ООО «ТД „Башспирт“. Более того, стоимость за квадратный метр очевидно выглядит еще меньше, чем в сделке с „Атлантисом“. При этом никто из участников более позднего договора, если верить онлайн-картотеке судебных дел, не является фигурантом уголовного дела и не сидит в СИЗО — ни гендиректор Раиф Абдрахимов, ни ИП Чанышева Эльвира Маратовна. Тогда в чем причина столь пристального внимания к сделке 2022 года и почему без внимания осталась сделка 2023 года?
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