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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки

В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки

3 июня 2024, 12:24
Фото: 1MI

В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки

Ситуация вокруг активов «Башспирта», которую не первый год пытаются прояснить местные и федеральные СМИ, недавно получила новый виток — уголовное дело. Редакция Mkset обнаружила интересные факты, которые существенно дополняют обстоятельства дела.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали экс-депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев и бывший директор ТД «Башспирт» Александр Компанченко. 10 апреля им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, Верховный суд РБ оставил в силе избранную Советским районным судом Уфы меру пресечения.

Как уточняется на сайте Следкома РБ, фигуранты дела в 2021–2022 гг. организовали отчуждение имущества ТД «Башспирт» по заниженной стоимости, после чего сдали его в аренду госкомпании за 25 млн руб. Ущерб региону как акционеру АО «Башспирт» следствие оценивает в 88 млн руб.

Стоит отметить интересную деталь, которую Mkset обнаружила при изучении документов по купле-продаже обозначенного имущества. В договоре между ООО «ТД „Башспирт“ и ООО „Атлантис“, который датирован 11.04.22, в числе недвижимости фигурирует нежилое здание по адресу Уфимское шоссе, 36, общей площадью 2523 кв. м, его стоимость — 38,5 млн руб. (в том числе НДС). То есть стоимость за 1 кв. м составляет 15,26 тыс. руб. При этом обратим внимание на аналогичный договор между АО „Башспирт“ и ИП Чанышева, который датирован 20.02.23. Согласно этому договору, находящееся рядом нежилое здание общей площадью 8106,7 кв. м по адресу Уфимское шоссе, 38/1, было продано за 82,38 млн руб. То есть стоимость за 1 кв. метр составила 10,16 тыс. руб.

Из этого можно сделать вывод, что «Башспирт» продавал имущество и после сделки с «Атлантисом», из-за которой в СИЗО сейчас находятся Артур Хазигалеев, фактический руководитель «Атлантиса», и Александр Компанченко, занимавший на тот момент пост директора ООО «ТД „Башспирт“. Более того, стоимость за квадратный метр очевидно выглядит еще меньше, чем в сделке с „Атлантисом“. При этом никто из участников более позднего договора, если верить онлайн-картотеке судебных дел, не является фигурантом уголовного дела и не сидит в СИЗО — ни гендиректор Раиф Абдрахимов, ни ИП Чанышева Эльвира Маратовна. Тогда в чем причина столь пристального внимания к сделке 2022 года и почему без внимания осталась сделка 2023 года?

Редакция продолжает следить за развитием событий.

#Общество#Новости#Башкортостан
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